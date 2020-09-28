Flaş iddia! Erdoğan'ın yeni diye açtığı fabrika 45 yıllık çıktı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST ödül töreninin ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde yapımı tamamlanan 300 fabrikanın resmi açılış törenine katıldı. Ancak, Erdoğan’ın “yeni” açılışını yaptığı fabrikaların büyük bölümünün zaten daha önceden açıldığı belirtildi. Erdoğan’ın Gaziantep’te katıldığı törenin ardından otobüse binerek halka çay dağıtması ve alanda sosyal mesafeye uyulmaması ise dikkat çekti.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yeni açılan 300 fabrika içerisinde bulunan Barem Ambalaj adlı firmanın 2019 yılının Kasım ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından bizzat açıldığı ortaya çıktı.

Hatta Barem Ambalaj adlı firmanın açılışında dualar okunurken, kırmızı kurdelenin başında Soylu ve Gül dışında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bulunuyor.

