Flaş iddia! 'El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri hayatını kaybetti'

El Kaide lideri Eymen ez Zevahiri'nin doğal nedenlerde ötürü hayatını kaybettiği iddia edildi.

İddia, Ortadoğu ve diğer çatışma bölgelerine dair rapor ve analizleriyle tanınan Hassan Hassan tarafından öne sürüldü.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hassan, El Kaide lideri Zevahiri'nin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

"Eymen ez Zevahiri, El Kaide lideri ve Usame bin Ladin'in halefi, bir ay önce kendi meskeninde doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Haber, kendisine yakın çevrelerde yayılıyor."

Benzeri iddiaların daha önce de ortaya atıldığının altını çizen Hassan, iddiaları Suriye'deki El Kaide kaynaklarından aldığı bilgilerle kuvvetlendirdiğini söyledi.



1951 yılında Mısır'da doğan Zevahiri, gençliğinde Mısır'daki İslami çevrelerde aktif olarak faaliyet gösterdi. 80'li yılların ortalarında Afganistan'a giden ve faaliyetlerini buraya taşıyan Zevahiri, Usame bin Ladin ile yakın ilişki kurdu. 1998 yılında Zevahiri'nin "El Cihad" yapılanması, Bin Ladin'in "El Kaide" grubu ile birleşti. Zevahiri burada Bin Ladin'in yardımcılığını yaptı.

Zevahiri, 2011 yılının Mayıs ayında Usame bin Ladin'in ABD tarafından Pakistan'ın Abbotabad şehrinde öldürülmesinin ardından El Kaide liderliğine gelmişti.

Zevahiri'nin ölümüne dair iddialarına henüz El Kaide tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

