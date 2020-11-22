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Flaş iddia: Bakanlık genelgesi AK Partililere uygulanmadı!

İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre restoranda yemek yemek yasak olmasına rağmen AK Partililere uygulanmadı

GÜNDEM 22.11.2020, 18:51
Flaş iddia: Bakanlık genelgesi AK Partililere uygulanmadı!
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafeler paket servis ile al - götür şeklinde hizmet vermeye başladı. Bursa'da ise bir restoranın AK Partili üst düzey isimleri ağırladığı iddia edildi.
İddiaya göre, Bursa'da, koronavirüs yasakları kapsamında kapalı olması gereken bir restoran, çakarlı arabayla gelen bir bakan yardımcısının da aralarında bulunduğu kalabalık grup tarafından açtırıldı. Şikayet üzerine gelen polislerin korumalar tarafından içeri alınmadığı öne sürüldü. Çevredekiler, "Yasak nedeniyle esnaf kan ağlarken bu restoran açık. Yasak AK Partililere işlemiyor mu!" diye tepkisini dile getirdi.
Bakanlık genelgesine göre restoranlar cuma gününden itibaren sadece paket servis yapabilirken, içeri müşteri kabul edemiyor. 
Odatv’den Rabia Deniz’in haberine göre ise yapılan şikâyet üzerine restorana polis ekipleri geldi. Ancak korumalar, polisi, “10 dakika sonra boşaltacağız” diyerek içeri almadı. Kalabalık grup yemeğini yedikten sonra restorandan ayrıldı.
Söz konusu restoran,  AK Partili üst düzey isimleri ağırlamasıyla da biliyor.
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