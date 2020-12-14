Flaş hamle! ''Merkez Bankası yüksek oranda faiz artırdı''
Bloomberg HT'ye konuşan üç üst düzey bankacı, 14 Aralık Pazartesi günü itibarıyla mevduatta yüzde 18 seviyelerine gelindiğini açıkladı. Böylece mevduat faizinde 3 puanlık bir artış yaşandı.
GÜNDEM 14.12.2020, 19:39
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay politika faizini yüzde 15'e çıkarmıştı. Faiz oranı ardından yüzde 16-16,5'lara kadar yükseltilmişti.
Bloomberg HT'ye konuşan üç üst düzey bankacı, 14 Aralık Pazartesi günü itibarıyla mevduatta yüzde 18 seviyelerine gelindiğini açıkladı. Böylece mevduat faizlerinde son bir ayda tam 3 puanlık bir artış yaşanmış oldu.
Zorunlu karşılık düzenlemesi sonrası sektörde her bankanın ihtiyacı olduğunun altını çizen bankacılar, bu nedenle mevduat faizlerinin arttığını ifade etti.
TCMB, normalleşme sürecinde piyasanın atılmasını beklediği adımlardan biri olan zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gitmiş, uygulanacak zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartını kaldırmıştı.
Değişikliğe göre Türk Lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4’ten yüzde 6’ya çıkarılmıştı.
Bloomberg HT'ye konuşan üç üst düzey bankacı, 14 Aralık Pazartesi günü itibarıyla mevduatta yüzde 18 seviyelerine gelindiğini açıkladı. Böylece mevduat faizlerinde son bir ayda tam 3 puanlık bir artış yaşanmış oldu.
Zorunlu karşılık düzenlemesi sonrası sektörde her bankanın ihtiyacı olduğunun altını çizen bankacılar, bu nedenle mevduat faizlerinin arttığını ifade etti.
TCMB, normalleşme sürecinde piyasanın atılmasını beklediği adımlardan biri olan zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gitmiş, uygulanacak zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartını kaldırmıştı.
Değişikliğe göre Türk Lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4’ten yüzde 6’ya çıkarılmıştı.
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