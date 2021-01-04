Flaş gelişme! O ilin vali yardımcısı açığa alındı
Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış'ın, 'FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açığa alındığı açıklandı.
GÜNDEM 04.01.2021, 22:00
Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz 2020'de Kars'ta göreve başlayan Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.
Haskırış hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Haskırış hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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