Flaş gelişme! BBP Genel Başkanlığına aday oldu
Büyük Birlik Partisi camiasının önemli ismi BBP Genel Başkan Adaylığını açıkladı.
GÜNDEM 28.09.2020, 11:19
2
Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Mican, "Değerli Dava arkadaşlarım Aziz Türk milleti ulvi davamızın hizmet aracı olan kutlu hareketimizin, Büyük Birlik Partimizin, mazide ki günlerini yeniden yaşatmak için Ülkücü heyacanım Alperen ruhumla Partimizin Genel başkanlığına aday oldum!" ifadelerini kullandı.
Değerli Dava arkadaşlarım Aziz Türk milleti ulvi davamızın hizmet aracı olan kutlu hareketimizin,Büyük Birlik Partimizin, mazide ki günlerini yeniden yaşatmak için Ülkücü heyacanım Alperen ruhumla Partimizin Genel başkanlığına aday oldum!KürşatMican BbpAdayı pic.twitter.com/CAJn3Y9Pwv
Değerli Dava arkadaşlarım Aziz Türk milleti ulvi davamızın hizmet aracı olan kutlu hareketimizin,Büyük Birlik Partimizin, mazide ki günlerini yeniden yaşatmak için Ülkücü heyacanım Alperen ruhumla Partimizin Genel başkanlığına aday oldum!KürşatMican BbpAdayı pic.twitter.com/CAJn3Y9Pwv — Kürşat MİCAN (@kursatmican) September 28, 2020
Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Mican, "Değerli Dava arkadaşlarım Aziz Türk milleti ulvi davamızın hizmet aracı olan kutlu hareketimizin, Büyük Birlik Partimizin, mazide ki günlerini yeniden yaşatmak için Ülkücü heyacanım Alperen ruhumla Partimizin Genel başkanlığına aday oldum!" ifadelerini kullandı.
Değerli Dava arkadaşlarım Aziz Türk milleti ulvi davamızın hizmet aracı olan kutlu hareketimizin,Büyük Birlik Partimizin, mazide ki günlerini yeniden yaşatmak için Ülkücü heyacanım Alperen ruhumla Partimizin Genel başkanlığına aday oldum!KürşatMican BbpAdayı pic.twitter.com/CAJn3Y9Pwv
Değerli Dava arkadaşlarım Aziz Türk milleti ulvi davamızın hizmet aracı olan kutlu hareketimizin,Büyük Birlik Partimizin, mazide ki günlerini yeniden yaşatmak için Ülkücü heyacanım Alperen ruhumla Partimizin Genel başkanlığına aday oldum!KürşatMican BbpAdayı pic.twitter.com/CAJn3Y9Pwv — Kürşat MİCAN (@kursatmican) September 28, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Fenerbahçe
|3
|5
|8. Konyaspor
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Altay
|3
|4
|7. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Bandırmaspor
|3
|4
|10. Giresunspor
|3
|4
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Everton
|3
|9
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. West Ham
|3
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü