Flaş gelişme! BBP Genel Başkanlığına aday oldu

Yesevi Alperenler Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Mican, "Değerli Dava arkadaşlarım Aziz Türk milleti ulvi davamızın hizmet aracı olan kutlu hareketimizin, Büyük Birlik Partimizin, mazide ki günlerini yeniden yaşatmak için Ülkücü heyacanım Alperen ruhumla Partimizin Genel başkanlığına aday oldum!" ifadelerini kullandı.

Değerli Dava arkadaşlarım Aziz Türk milleti ulvi davamızın hizmet aracı olan kutlu hareketimizin,Büyük Birlik Partimizin, mazide ki günlerini yeniden yaşatmak için Ülkücü heyacanım Alperen ruhumla Partimizin Genel başkanlığına aday oldum!KürşatMican BbpAdayı pic.twitter.com/CAJn3Y9Pwv



Değerli Dava arkadaşlarım Aziz Türk milleti ulvi davamızın hizmet aracı olan kutlu hareketimizin,Büyük Birlik Partimizin, mazide ki günlerini yeniden yaşatmak için Ülkücü heyacanım Alperen ruhumla Partimizin Genel başkanlığına aday oldum!KürşatMican BbpAdayı pic.twitter.com/CAJn3Y9Pwv — Kürşat MİCAN (@kursatmican) September 28, 2020

