Flaş dolar anketi! Bu hamle gelirse dolar kuru çakılacak



Geçtiğimiz haftalarda, dolar kuru tarihi bir rekor kırmıştı. Dolar 8.56’ya kadar yükselmişti. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı değiştirilmişti. TCMB’de yapılan bu değişikliğin ardından da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa etmişti. Albayrak’ın istifasının ardından dolar kuru 8 liraya kadar gerilemişti. Onun ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomide reform mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolar ve diğer yabancı kurlar değil Türk Lirası’na dönüş çağrısı yapmıştı. Dolar kurunda geçen haftadan bu yana düşüş sürüyor.

Dolar ve diğer yabancı döviz kurlarında düşüş sürerken, dikkatler Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantısına kesildi. Merkez Bankası’nın faiz artımına gitmesi bekleniyor. Finans danışmanı Murat Sağman, 23 binden fazla kişinin katıldığı ankette katılımcıların %38’i 300 baz puanın altında, %27’si 300-400, %23’ü 400-500, %12’si ise 500 baz puandan fazla bir artım bekliyor.

Sağman, katıldığı bir yayında Merkez Bankası’nın en az 400 baz puan artıma gitmesi gerektiğini söyledi. Sağman, 400 baz puanın altındaki her hangi bir artımın piyasaların beklentisini karşılamayacağını vurguladı. Sağman ayrıca faiz artımının tek başına yeterli olmadığını, kalıcı reformalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

