Flaş 'Biden' iddiası: ABD Gizli Servisi harekete geçti
ABD Gizli Servisi'nin, Demokrat Biden'ın seçilme ihtimalinin artması üzerine şu anda bulunduğu yerde ek güvenlik tedbirleri almayı planladığı iddia ediliyor.
GÜNDEM 06.11.2020, 21:26
Sonuçları henüz netleşmeyen seçimlerde Gizli Servis, Biden'ın seçilme ihtimalinin artması üzerinde şu anda sonuçları izlediği Delaware eyaletindeki Wilmington kentine ek güvenlik güçleri göndermeyi planladığı gelen haberler arasında.
Kaynaklar, Biden'a yönelik yeni güvenlik önlemlerinin bugün itibarıyla başlayabileceğini kaydetti.
ABD'de genellikle seçim gecesi kazananın duyurulmasının ardından Gizli Servis, yeni seçilen başkanın güvenliğini sağlamaya başlıyor. Ancak bu yıl sonuçların, seçim gecesi belli olmaması nedeniyle Biden'ın güvenlik önlemleri de artırılmamıştı.
Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
Kaynaklar, Biden'a yönelik yeni güvenlik önlemlerinin bugün itibarıyla başlayabileceğini kaydetti.
ABD'de genellikle seçim gecesi kazananın duyurulmasının ardından Gizli Servis, yeni seçilen başkanın güvenliğini sağlamaya başlıyor. Ancak bu yıl sonuçların, seçim gecesi belli olmaması nedeniyle Biden'ın güvenlik önlemleri de artırılmamıştı.
Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
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