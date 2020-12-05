Flaş açıklama: Kasım'da 63 sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kasım ayında 17’si doktor olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiğini açıkladı.
GÜNDEM 05.12.2020, 21:01
1
TTB, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kasım ayında 63 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. İktidara salgın yönetimiyle ilgili sık sık çağrıda bulunan TTB, paylaşımında Covid-19 meslek hastalığı kabul edildin, yönetemiyorsunuz, TTB haklı" etiketlerini kullandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|10
|15
|6. Konyaspor
|10
|15
|7. Gaziantep FK
|10
|15
|8. Başakşehir
|11
|15
|9. Kasımpaşa
|11
|15
|10. Karagümrük
|10
|14
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Rizespor
|9
|12
|13. Trabzonspor
|10
|12
|14. Hatayspor
|8
|12
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|9
|6
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Tuzlaspor
|11
|21
|4. Samsunspor
|11
|20
|5. Giresunspor
|12
|20
|6. Adana Demirspor
|10
|18
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|13. Ümraniye
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Man City
|10
|18
|5. Leicester City
|10
|18
|6. West Ham
|10
|17
|7. Southampton
|10
|17
|8. Everton
|11
|17
|9. Wolverhampton
|10
|17
|10. M. United
|9
|16
|11. Aston Villa
|9
|15
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. West Bromwich
|10
|6
|19. Burnley
|10
|6
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Real Madrid
|11
|20
|4. Villarreal
|11
|20
|5. Sevilla
|10
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|11
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Eibar
|11
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Getafe
|11
|13
|14. Celta de Vigo
|12
|13
|15. Valencia
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|10
|11
|19. Real Valladolid
|11
|10
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü