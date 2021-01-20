Flaş açıklama: Hulk, Fenerbahçe'ye gelir!
Beşiktaş için Hulk iddiaları gündeme gelirken spor yorumcusu Levent Ümit Erol, "Hulk, ülkemize gelirse sadece Fenerbahçe için olur" dedi.
GÜNDEM 20.01.2021, 22:08
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Beşiktaş, şu an lider bulunduğu Süper Lig'de ara transferde yapacağı takviyeler ile şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Kara Kartal için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk'a Siyah Beyazlı takımında talip olduğu ifade edildi. Bu iddialara spor yorumcusu Levent Ümit Erol'dan flaş açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından Hulk transferinin Beşiktaş'ın gündeminde bulunmadığını belirten Erol, "Bana soranlara net olarak belirtmek isterim ki; Beşiktaş'ın böyle bir hamlesi yok. Ve kendi beyanatıdır Hulk'un ülkemize gelirse bu sadece Fenerbahçe için olur" ifadelerini kullandı.
Kara Kartal için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk'a Siyah Beyazlı takımında talip olduğu ifade edildi. Bu iddialara spor yorumcusu Levent Ümit Erol'dan flaş açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından Hulk transferinin Beşiktaş'ın gündeminde bulunmadığını belirten Erol, "Bana soranlara net olarak belirtmek isterim ki; Beşiktaş'ın böyle bir hamlesi yok. Ve kendi beyanatıdır Hulk'un ülkemize gelirse bu sadece Fenerbahçe için olur" ifadelerini kullandı.
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