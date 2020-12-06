Flaş açıklama: Google'dan 10 milyar kat hızlı bilgisayar ürettik

Çinli bilim insanları, karmaşık matematiksel hesapları dünyanın en hızlı süper bilgisayarından yaklaşık 100 trilyon kat daha hızlı çözen bir kuantum bilgisayarı ürettiğini ileri sürdü.

Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, araştırmacılar yaptıkları kuantum bilgisayarının standart bir simülasyon algoritması olan Gaus boson örneklemesi metodu ile 76 fotona kadar tespit edebildiğini belirtti. Bu hali hazırdaki süper bilgisayarlardan çok daha yüksek bir hız anlamına geliyor.

Bu iddia aynı zamanda Çinlilerin kuantum üstünlüğünü yakalaması anlamına geliyor.

Kuantum üstünlüğü ilk olarak Kaliforniya Teknik Üniversitesi (CalTech) profesörlerinden John Preskill tarafından kullanıma sokulan bir ifade. Kuantum üstünlüğü, bir kuantum bilgisayarının klasik bilgisayarların pratik anlamda çözemeyeceği bir problemi çözdüğü anda elde edilmiş oluyor

Daha önce Google Sycamore adını verdiği kuantum bilgisayarın dünyanın en hızlı süper bilgisayarının ancak 10 bin yılda çözebileceği bir problemi 200 saniyede çözdüğünü ileri sürerek Kuantum üstünlüğüne ulaştığını iddia etmişti.

Çinli araştırmacılar ise yeni prototiplerinin Google'ın kuantum bilgisayarından 10 milyar kere daha hızlı olduğunu ileri sürüyor.



Klasik bilgisayarlar gibi elektrik akımı yerine elektron ve proton gibi atom altı parçacıkların fiziksel özelliklerine dayanan bir sistemle çalışan kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan çok daha küçük bir alanda ve çok daha büyük bir hızla çalışabiliyorlar.

Bilim insanları kuantum bilgisayarlarının özellikle optimizasyon problemlerini kolaylaştıracağını düşünüyor. Önünüzde çok alternatifli bir yol olduğunda klasik bilgisayarlar her adımda bir seçeneği deneyerek ilerliyor ve tamamını ele alması bazen çok uzun zaman alabiliyor. Olası yolların tamamını bir anda deneyebilecekleri için kuantum bilgisayarların ise bu süreyi oldukça kısaltacağı tahmin ediliyor.

Bu son gelişmeyle Çinliler de kuantum yarışına dahil olmuştu. Şu ana kadar Amerikalı Google, Amazon, IBM ve Microsoft'un bu alanda çalışmalar yaptığı biliniyordu. Pekin yönetimi ise Kuantum araştırmalarına 10 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Washington'ın kuantum çalışmalarına ayırdığı bütçe ise 1 milyar dolar.

