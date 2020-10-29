Flaş açıklama! Çorlu tren kazası göz göre göre gelmiş

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Çorlu’da 7’si çocuk 25 kişinin öldüğü 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasına ilişkin yeniden oluşturulan bilirkişi raporuna dair açıklama yaptı.

Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden oluşturulan Bilirkişi Heyeti’nin TCDD ve Ulaştırma Bakanlığı’nın kazaya ilişkin tezlerini çürüttüğünü belirten Aygun, “Kazanın nedeni yağış değilmiş. Kazanın nedeni menfezin yetersizliği, iklim değişikliğini dikkate alan risk analizinin yapılmaması, altyapının yenilenmemesi, yol bekçi sayısının yetersizliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TCDD arasında yeterli koordinasyon bulunmamasıdır. Kaza göz göre göre gelmiş. Bugüne kadar tüm eleştirilerimizin doğru olduğu kanıtlandı. Kazadan sorumlu üst düzey bürokratlar gereğini yapsın, bekliyoruz” diye konuştu.



Çorlu tren kazasına ilişkin yeniden hazırlanan Bilirkişi Raporu’nun gerçekleri ve sorumluları ortaya koyduğunu, raporda önlemlerin alınmaması konusunda TCDD ve Ar-Ge Dairesi Başkanlığı’nın sorumlu tutulduğunu aktaran Aygun, şöyle devam etti:



Aygun, Bilirkişi Raporu’nda da ifade edildiği üzere trenlerin modernize edilirken sadece üst yapı değil altyapı ve sanat yapılarının da mutlaka modernize edilmesi gerektiğine işaret etti ve sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:



“TCDD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında veri akışı yok. Kaza günü gerçekleşen yağış öngörülebilir nitelikte. Yani eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın görülmemiş yağış iddiası da çökmüştür. Dönemin TCDD Genel Müdürü’nün iddiaları çökmüştür. Eski Ulaştırma Bakanı Turhan, soru önergeme verdiği yanıtta yol bekçilerinin işlevini tamamladığını, modern demiryolu sisteminde yol bekçilerine ihtiyaç kalmadığını savunmuştu. Oysa Bilirkişi Raporu’nda olağanüstü durumlarda yol denetleme ve kontrol işlemini yapan memurların mutlaka istihdam edilmesi istenmektedir. Yani biz ne dediysek doğru, eski Bakan ne dediyse yanlış çıktı!”

“Eski Bakan Turhan’dan açıklama bekliyoruz. TCDD yönetiminden bu rapor çerçevesinde ilgili bürokratların gereğini yapmasını bekliyoruz. Biz bu davanın ve Bilirkişi Raporu’nun takipçisi olacağız.”

