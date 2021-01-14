Fitch'ten Türkiye'ye güzel haber!
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tafaından gerçekleştirilen toplantıda koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ele alındı.
GÜNDEM 14.01.2021, 08:19
"Kredi Görünümleri 2021" başlıklı toplantısını düzenleyen Fitch Ratings ülkelerin büyüme verileri masaya yatırıldı. Bu yıl çevrim içi düzenlediği toplantıda koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ele alınırken Türkiye'nin Çin'den daha fazla büyüme gösterdiği dile
Fitch Ratings Direktörü James McCormack tarafından yapılan açıklamada bu yıl gelişen ekonomilere yönelik sermaye akışı ve gelişen ekonomilerin para birimlerinin güçlü olmasının beklendiği bildirilirken Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton ise 2020'nin üçüncü çeyreğinde sadece Çin ve Türkiye'nin pozitif büyüme gösterdiği, Türkiye'nin yüzde 5'in üzerinde büyüyerek Çin'i geride bıraktığını açıkladı
Fitch Ratings Direktörü James McCormack tarafından yapılan açıklamada bu yıl gelişen ekonomilere yönelik sermaye akışı ve gelişen ekonomilerin para birimlerinin güçlü olmasının beklendiği bildirilirken Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton ise 2020'nin üçüncü çeyreğinde sadece Çin ve Türkiye'nin pozitif büyüme gösterdiği, Türkiye'nin yüzde 5'in üzerinde büyüyerek Çin'i geride bıraktığını açıkladı
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