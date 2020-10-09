Fitch Ratings’den havayolu şirketlerine kötü haber

Çin’de başlayan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insan hasta oldu, 1 milyonu aşkın kişi de hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını ekonomik hayatı da felç etti. Salgın nedeniyle etkilenen sektörlerin başında ise sınırların kapatılması ve karantina uygulamaları nedeniyle havacılık sektörü geliyor. Çok sayıda dev havayolu şirketi korona sürecinde mali krize girdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’den havayolu şirketlerine kötü bir haber daha geldi.

Fitch Ratings, global havaalanı trafiği seviyelerinin 2024’ün dördüncü çeyreğine kadar toparlanamayabileceğini bildirdi.

Fitch, trafik seviyesi toparlanma hızının, havaalanlarının trafik profillerinde farklılıklardan ve hükümetlerin destek programları ile seyahat sınırlamalarının farklılaşması nedeniyle değişiklik gösterebileceğine dikkat çekti.

Fitch Ratings'den Jeffrey Lack şunları söyledi:

"Havayolu ile seyahatin gelecek birkaç yılda ciddi şekilde değiştiğini görmeyi bekliyoruz. Yurt içi ve tatil amaçlı seyahatin uluslararası ve iş seyahatlerine göre çok daha erken toparlanmaları muhtemel.”

