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Fitch Rating'den Türk bankaları açıklaması! 2021 öngörüsü dikkat çekti
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının faaliyetleri hakkında önemli bir öngörüde bulundu.
GÜNDEM 23.12.2020, 00:12
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının 2021 yılında varlık kalitesinin zayıflayacağına dair öngörüsünü açıkadı.
Türk bankalarını koronavirüs sonrasında zorluk yaşayacağına dair değerlendirmede bulunan Fitch, "Türk bankalarının varlık kalitesi 2021'de muhtemelen zayıflayacak" ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca bankaların borç servisi kapasitesinin hükümet teşvik paketlerinin geri çekilmesi, süresi dolan kredi ertelemeleri ve yükselen TL faizinin etkisi altında olacağı belirtilirken temel varlık kalitesi bozulmasının regülasyon imkanlarının azalması ile görünür olacağı ifade edildi.
Türk bankalarını koronavirüs sonrasında zorluk yaşayacağına dair değerlendirmede bulunan Fitch, "Türk bankalarının varlık kalitesi 2021'de muhtemelen zayıflayacak" ifadelerini kullandı.
Açıklamada ayrıca bankaların borç servisi kapasitesinin hükümet teşvik paketlerinin geri çekilmesi, süresi dolan kredi ertelemeleri ve yükselen TL faizinin etkisi altında olacağı belirtilirken temel varlık kalitesi bozulmasının regülasyon imkanlarının azalması ile görünür olacağı ifade edildi.
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