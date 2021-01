Fırıncıdan mikrofonu çeken CNN Muhabiri özür diledi! Tecrübeli değilim

Sokağa çıkma yasağında açık olan fırınlarda haber yapan CNN Türk muhabiri Mücahit Topçu, fırıncının zamlardan ve pahalılıktan yakınması üzerine mikrofonu geri çekmişti. Kamuoyunda büyük tepki toplayan davranış sonrasında muhabir Mücahit Topçu özür diledi. Topçu, "Yeterince tecrübeli olmayışımın faturasını ödedim." dedi.



ÖZÜR VE KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME AÇIKLAMASI #CNNTÜRK pic.twitter.com/NuQOQvWcdm

— Mücahit Topçu (@mucahittopcu) January 3, 2021



Sosyal medyada tartışmalara neden olan davranışı sonrasında özür dileyen Mücahit Topçu, şu ifadeleri kullandı:



Yaklaşık son 2 gündür, yaptığım, daha doğrusu yapamadığım bir canlı yayınröportajı üzerinden şahsım ve CNN TÜRK hedef alınmaktadır. Bu süre boyunca çokağır küfür ve hakaretlere maruz kaldım.

Konuştuğum fırıncı zamdan bahsettiği için röportajı kestiğim iddia edildi. Oysa bunun gerçekle ilgisi yoktu. Bu yazıyı hem gerçeği anlatmak ve hem de üzdüğüm herkesten özür dilemek için kaleme almaya karar verdim.

Söz konusu röportajı fırıncının söyledikleri nedeniyle kesmedim. İtiraf etmek gerekirse o sırada fırıncının ne söylediğine de canlı yayın heyecanıyla çok dikkat etmedim. Çünkü bana verilen 2-3 dakikalık bir canlı yayın süresi vardı. Ben o süreyi aştığımı düşünerek bir an önce yayını bitirip sözü stüdyoya bırakmak istedim.

Ancak gerçekten büyük bir hata yaptım. Açıkçası yeterince tecrübeli olmayışımınfaturasını ödedim. Benim için basit sandığım bir canlı yayındı. Ancak basit sandığım biryayının bu denli farklı anlamlar yüklenerek şahsıma ve çalıştığım kanala yönelikböylesine büyük bir olay haline gelebileceği hiç aklıma gelmemişti.

Gerçekten çok üzgünüm. Yöneticilerim de röportajı neden kestiğimi sorduklarında onlara da verecek bir cevap bulamadım. Sadece mahcup oldum. Tecrübesizliğim nedeniyle böyle bir olayyaşandığını söyleyip özür diledim. Onların anlayışına sığındım ve hala sığınıyorum.

Ancak özellikle de çeşitli gazete ve internet sitelerinde görev yapan meslek büyükleriminbenim gibi genç bir gazeteciyi bu denli acımasızca hedef almaları beni çok derindenyaraladı.