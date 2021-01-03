Fırıncı pahalılıktan yakındı! CNN Türk muhabiri zamdan kaçtı

Un, elektrik ve işçi maliyetlerindeki fahiş artışlar Ekim ayında ekmeğe zam getirdi. Ekmeğin kilogram fiyatına 1 lira 25 kuruş zam yapılmasına rağmen yapılan zam fırıncıları memnun etmedi. 2021 yılı asgari ücret rakamının belli olmasıyla yeni yılın ilk günlerinde vatandaş ve esnaf zam yağmuruna tutuldu.

Doğalgazdan, elektriğe, emlak vergisinden motorlu taşıtlar vergisine kadar hayatımıza giren zamlar, henüz yılın başındayken esnafı kara kara düşündürürken, CNN Türk ekranlarında dün tartışmalara neden olan bir an yaşandı.

Sokağa çıkma yasağında fırıncı esnafın nabzını tutan CNN Türk muhabiri fırıncı esnafına, “İşler iyi değil mi?” diye sordu. Fırıncı, pahalılıktan ve yapılan zamlardan dolayı yakınmaya başlayınca muhabir, röportajı yarıda kesti. Fırıncının yakınması sırasında ne yapacağını şaşıran CNN Türk, fırını terk etmek zorunda kaldı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.

