Finlandiya Başbakanı Marin'den Çin'in Uygurlara yönelik zulmüne tepki!

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi Twitter hesabından Çin'in Uygurlara yönelik zulmüne tepki gösterdi.

Çin'in insan haklarını ayaklar altına alma ve azınlıkları ezme politikasına uluslararası toplumun göz yummaması gerektiğini ifade eden Marin, "Ticaret ve ekonomi, bu zulümleri görmezden gelmek için haklı gerekçe olamaz." ifadesini kullandı.

Marin, iki ve çok taraflı diyaloğun merkezinde insan haklarının mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään Kiinan politiikalta, joka polkee ihmisoikeuksia ja sortaa vähemmistöjä. Kauppa tai talous eivät ole syitä kääntää katsetta pois näistä julmuuksista. Ihmisoikeuksien on oltava keskiössä kahdenvälisissä ja monenvälisissä keskusteluissa. https://t.co/pX8dCOS4QZ

— Sanna Marin (@MarinSanna) February 3, 2021



Kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään Kiinan politiikalta, joka polkee ihmisoikeuksia ja sortaa vähemmistöjä. Kauppa tai talous eivät ole syitä kääntää katsetta pois näistä julmuuksista. Ihmisoikeuksien on oltava keskiössä kahdenvälisissä ja monenvälisissä keskusteluissa. https://t.co/pX8dCOS4QZ — Sanna Marin (@MarinSanna) February 3, 2021 pushfn('ads');

