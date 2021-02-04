Son Dakika
Finlandiya Başbakanı Marin'den Çin'in Uygurlara yönelik zulmüne tepki!
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslüman Uygur halkına yönelik uygulamalarına dikkati çekti.
GÜNDEM 04.02.2021, 17:30
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi Twitter hesabından Çin'in Uygurlara yönelik zulmüne tepki gösterdi.
Çin'in insan haklarını ayaklar altına alma ve azınlıkları ezme politikasına uluslararası toplumun göz yummaması gerektiğini ifade eden Marin, "Ticaret ve ekonomi, bu zulümleri görmezden gelmek için haklı gerekçe olamaz." ifadesini kullandı.
Marin, iki ve çok taraflı diyaloğun merkezinde insan haklarının mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizdi.
Kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään Kiinan politiikalta, joka polkee ihmisoikeuksia ja sortaa vähemmistöjä. Kauppa tai talous eivät ole syitä kääntää katsetta pois näistä julmuuksista. Ihmisoikeuksien on oltava keskiössä kahdenvälisissä ja monenvälisissä keskusteluissa. https://t.co/pX8dCOS4QZ
— Sanna Marin (@MarinSanna) February 3, 2021
Kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään Kiinan politiikalta, joka polkee ihmisoikeuksia ja sortaa vähemmistöjä. Kauppa tai talous eivät ole syitä kääntää katsetta pois näistä julmuuksista. Ihmisoikeuksien on oltava keskiössä kahdenvälisissä ja monenvälisissä keskusteluissa. https://t.co/pX8dCOS4QZ — Sanna Marin (@MarinSanna) February 3, 2021 pushfn('ads');
Çin'in insan haklarını ayaklar altına alma ve azınlıkları ezme politikasına uluslararası toplumun göz yummaması gerektiğini ifade eden Marin, "Ticaret ve ekonomi, bu zulümleri görmezden gelmek için haklı gerekçe olamaz." ifadesini kullandı.
Marin, iki ve çok taraflı diyaloğun merkezinde insan haklarının mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizdi.
Kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään Kiinan politiikalta, joka polkee ihmisoikeuksia ja sortaa vähemmistöjä. Kauppa tai talous eivät ole syitä kääntää katsetta pois näistä julmuuksista. Ihmisoikeuksien on oltava keskiössä kahdenvälisissä ja monenvälisissä keskusteluissa. https://t.co/pX8dCOS4QZ
— Sanna Marin (@MarinSanna) February 3, 2021
Kansainvälinen yhteisö ei voi sulkea silmiään Kiinan politiikalta, joka polkee ihmisoikeuksia ja sortaa vähemmistöjä. Kauppa tai talous eivät ole syitä kääntää katsetta pois näistä julmuuksista. Ihmisoikeuksien on oltava keskiössä kahdenvälisissä ja monenvälisissä keskusteluissa. https://t.co/pX8dCOS4QZ — Sanna Marin (@MarinSanna) February 3, 2021 pushfn('ads');
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|22
|48
|2. Galatasaray
|22
|45
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Alanyaspor
|22
|38
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Gaziantep FK
|22
|35
|8. Karagümrük
|22
|34
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Kasımpaşa
|22
|26
|12. Rizespor
|22
|26
|13. Göztepe
|21
|25
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Başakşehir
|22
|24
|17. Kayserispor
|22
|23
|18. Erzurumspor
|22
|21
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|19
|40
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|19
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|22
|44
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|21
|40
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|22
|31
|11. Leeds United
|20
|29
|12. Southampton
|21
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Newcastle
|22
|22
|16. Burnley
|21
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|21
|14
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|21
|29
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|21
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü