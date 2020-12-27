Fındık üreticilerine uyarı!

Karadeniz bölgesinin en çok üretilen ürünlerinden olan fındıkta kozalak akarı yoğunluğu fındıktaki rekolteyi etkiliyor.

Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Bahçelerimizde kozalak akarı yoğunluğu fazla ve kültürel mücadele ile başarı sağlayamıyorsak, mecburen kimyasal mücadeleye başvurmamız gerekiyor. Üreticilerimize de mesajımız şudur; ‘kışın dalda kozak akarını topla, yazın harmanda fındığını katla’. Bu dönemde üreticilerimizin mutlaka fındık bahçelerini kontrol etmeleri gerekiyor ve mücadele ile ilgili çalışma başlatmaları gerekiyor. Kozalak akarı kontrol edilmediği takdirde zararı her geçen yıl artarak devam edebilir ve bu da ciddi kayıplara yol açabilir” dedi.

