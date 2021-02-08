Fındık fiyatları üreticide 22 TL markette 36 TL!

Fındık fiyatlarında yaşanan düşüş üreticiyi mağdur etmeye devam ediyor. Serbest piyasada 21 liraya kadar fındık fiyatları Şubat ayının ikinci haftasında 22 lira civarında işlem görüyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel üreticide 22 lira olan fındık fiyatının Tarım Kredi Kooperatifinde 36 lira olduğunu söyleyerek bu duruma tepki gösterdi.



Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Bu günlerde serbest piyasada 21-22 TL olan fındığın Tarım Kredi Kooperatifi’nde 35,90 TL’ye satılığını paylaşan Adıgüzel şu ifadelere yer verdi: “İşte gerçek burada. Tarım Kredi Kooperatifi kabuklu fındık fiyatı 35.90 TL. Sorarım Tarım Kredi üreticiden neden bu fiyata alım yapmıyor?" diye sordu.



Fındık üreticilerine seslenen CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, "TMO neden yok pahasına alıyor, kime peşkeş çekiyor? Aradaki fark kimin cebine iniyor? Sor kardeşim hesabını. Emeğinin hakkını sor. Çocuklarının cebinden, evinin mutfağından çalınan alın terinin hesabını sor. Her mecrada sor, sandıkta da sor." ifadelerini kullandı.

