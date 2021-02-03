"Fındık fiyatları reelde 30 lira! Piyasada vurgun düzeni hakim"

Fındık fiyatının serbest piyasada 21 liraya kadar düştü. Tüm Köy-Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekai Sağra fındık fiyatlarının düşüşünün sürpriz olmadığını bunun proje kapsamında yürüyen bir olay olduğunu açıkladı.

"Daha sezon başında böyle olacağı belliydi" diye açıklamada bulunan Sağra, fındık fiyatları ile ilgili Ordu'da yerel olarak yayın yapan Ordu Olay gazetesine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fındığı fiyatı üzerinden tartışmak çok doğru olmadığını ifade eden Tüm Köy-Sen Ordu Şubesi Başkanı Sağra, "Fındıkta öteden beri çok sistematik olarak oluşturulan benim de özellikle yıllardan beri söylediğim bir vurgu var. O da şu; bu durum fındıkta soygun ve vurgun düzeninin sonucu." dedi.



Fındık gibi bir ihracat ürününün özel yasasının olmayışının sonucunda fındık fiyatlarının düştüğü açıklayan Sağra, "Bugün hükümet yetkililerinin de kabul ettiği bir tekelleşme var. Bunda da Ferrero başı çeker denir. Bunun üzerinden algı operasyonları oluşturulur. Bu da bilinçli yapılan bir şey. Maliyeti 18-19 lira iken fındığa 22 lira verilmesi bu tekelin istediği bir durumdu. Bütün bunlar stok anlayışının olmayışı daha doğrusu fındık gibi bir ihracat ürününün özel yasasının olmayışının sonucu. Bu günleri tarımı yönetenler hazırladı.

O yüzden bugünkü fiyatların düşmesi falan tamamen hikaye ve boş sözler. Sürpriz bir şey yok. Bu sene rekoltenin düşük olmasının yada salgın etkisiyle fındığa ilginin artmasının da bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.



Fındık fiyatının düşürülerek üretici terbiye edilmeye çalışıldığını belirten Sağra, "Üreticinin elinde tek bir kozu vardı. Bunu zaman zaman yetkililer de söylerdi: fındığınızı pazara kademeli indirin, ihtiyacınız kadar indirin… Bunlar bomboş laflardı. indirmeseler ne olacak yani. Bugünkü durumda o. Üreticinin elinde fındık olduğu biliniyor. Çünkü onlar röntgenini çektiler üreticinin." dedi. Tekelci anlayış nerede kim ne kadar fındık yapıyor isim isim bildiğini söyleyen Sağra, şöyle konuştu:



Biz dünya fındık ihtiyacının yüzde 70-80’ini karşılıyor isek bizim fındık politikamız neden yok? diye soran Tüm Köy-Sen Ordu Şubesi Başkanı Sağra, "Bugün fındık düşmüş kalkmış bunu tartışmanın hiçbir önemi yok. Fındık 25 liraya da satıldı. Peki sezon başında 22 liraya fındık veren kiloda 3 lira kaybetti. Bunların kurduğu sisteme göre tonda 3 bin lira yapar. Yılda 200 bin ton yapan Ordu için aradaki fark Ordu Büyükşehir Belediyesinin bütçesini oluşturur. Fındık bu kadar önemli bir üründür. Küçük rakam oynamalarını büyük mali sonuçları olan bir üründür. O nedenle fındık üzerinde tam bir spekülasyon var. Ve buna müdahale etmeyen bir yönetim anlayışı var, tarım yönetimi var." şeklinde konuştu.



Fındığın reel değeri 30 lira olduğunu savunan Sağra, şöyle devam etti:



"Şimdi böyle karar verildi üretici cezalandırıyorlar. Üretici de şu algıyı oluşturmaya çalışıyorlar. Üretici fındığını indirmese de ipler bizim elimizde. Yani ister indir ister indirme. Bak sana ceza kestim diyor."

"Türkiye’nin bugünkü rakamlarla 2 milyar 300 milyon dolar kaybı var. Bunu her türlü hesapla ispatlarım. Böyle bir ticaretin başını boş bırakırsan bu rakamlar birilerine gider. TMO neden alım fiyatını 30 lira yapmadı? Bu önemli bir ürün. Neden stok müessesini oluşturmadı? İsterse 3 ayda depoları oluşturabilir. Fındığın reel değeri 30 liradır. Bunu da herkesle tartışılım ve ispatlarım. Bu atmasyon bir rakam değildir. TMO’nun 22 lira olan fiyatı tarımda uluslar arası vurgun ve soygun düzenin savunucularının istediği bir rakamdı. TMO fiyatı 22 lira olarak açıklanınca birileri teşekkür kuyruğuna girdi. Biz o zaman dedik ki buna teşekkür edilmez."

