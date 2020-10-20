Fındık fiyatları: Ordu'da 24 liradan satılıyor

Fındık fiyatları Ordu'da serbest piyasada TMO'nun üzerine çıktı. Geride bıraktığımız hafta fındık fiyatı 25 liraya kadar çıkarken bu hafta ise 24 liraya kadar geriledi. Fiyatların düşmesi ile birlikte bazı üreticiler 'fındık fiyatlarının düşeceği' konusunda tedirgin oldu.



TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kısa bir süre sonra serbest piyasada fındık 23 lira ve üzerine çıktığını, geçen hafta serbest piyasada 25 lira olan fındık fiyatlarının bu haftaya 24 lira seviyelerine gerilediğini ifade ederek “Üreticilerimizin tedirgin olmalarına gerek yok” dedi.

Soydan fındık fiyatlarının düşmesi ile ilgili şunları kaydetti:



"Üreticilerimiz sabırlı olsunlar çünkü fındık artık bizim ve ülkemiz için çok kıymetli” diyen Soydan, “Üreticilerimiz bir tane fındığını bile en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Dolayısı ile bu fındığı en iyi şekilde değerlendirmek için fiyatları takip ediyor. Üreticilerimiz, 25 liraya kadar çıkan fındık fiyatlarının yeniden 25 lira ve üzerine çıkmasını bekleyecektir. Yani, üretici insanlar 25 liradan fındığını satmadıysa, daha düşük fiyatlara hiç satmaz ve mecbur kalmadıkça da pazara fındığını indirmez" şeklinde konuştu.



Fındık fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı fındık üreticileri tarafından araştırılıyor. İşte Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon gibi fındığın bol olduğu yerlerde güncel fındık fiyatları...



"Bu gerileme olabilir, üreticilerimiz açısından panik olacak bir durum yok. Bunlar zaman zaman oluşabilen serbest piyasa koşulları ama diğer tarafta TMO fiyatları da yerinde duruyor. Fındık fiyatları zaten olumlu bir şekilde devam ediyor. İniş ve çıkışlar olabiliyor ama üreticilerimiz de zaten bu konuda tedirgin değil ve olmalarına gerek yok"

