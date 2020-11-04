Fındık fiyatları: Ordu'da 23,50 lira! İşte güncel fındık fiyatları

Fındık fiyatları Ordu'da geride bıraktığımız hafta 22 liraya kadar düşmüşmüştü. Ordu'da bu hafta serbest piyasada 50 randımanlı fındık fiyatı 23 buçuk liradan işlem görüyor. Fiyatların düşmesi bazı üreticileri tedirgin etse de çoğu üretici ihtiyaç dışındakiler hariç pazara fındık indirmediği belirtildi.



Fındık fiyatında yaşanan sert düşüşün üreticiler tedirgin etmediğini ifade eden TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Bir hafta önce fındıkta yaşanan ve 22 buçuk liraya kadar inen sert düşüş sonrası, şuan 23 buçuk lira civarında seyrediyor. Üreticilerimizde şuan için bir panik havası oluşmadı." dedi.

"Şuanda fındık fiyatları düşüş eyleminden çıkmış durumda." açıklamasında bulunan Soydan şunları kaydetti:



Fındık fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı fındık üreticileri tarafından araştırılıyor. İşte Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon gibi fındığın bol olduğu yerlerde güncel fındık fiyatları...



"Bu süreçte panik yaparak pazara fındığını indirmedi. 25 lira üzeri olan fiyatlar sonrası yine bunu bekleyen üreticilerimiz var, dikkatli bir şekilde süreci takip ediyor. Zaten bazı üreticilerimiz ellerinde fındıklarını bekletiyorlar"

