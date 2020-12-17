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Fındık fiyatları için üreticiler Erdoğan'dan imza bekliyor!
Fındık fiyatları için üreticiler TMO'nun fındık alım tarihinin uzatılmasını isterken AKP'li vekil Öztürk, kararnamenin Erdoğan'ın onayına sunulduğunu bildirdi. TMO, fındık fiyatlarını sabit tuttu.
GÜNDEM 17.12.2020, 14:11
Fındık fiyatları serbest piyasada 28 liraya kadar yükselirken son birkaç ayda 22 liraya kadar düştü. Düşüş sonrası fındık fiyatları en fazla 24 lira seviyesine çıkmıştı. Fındık için ziraat odaları tarafından manipülasyonların başladığı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Fındık fiyatlarının da düşmesi ile birlikte büyük bir yara alan üreticiler ise Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO)'nun 31 Aralık'ta sona erecek 2020 ürünü fındık alım tarihinin uzatılmasını istemişti.
AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AA'ya yaptığı açıklamasında TMO fındık alım tarihi 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını sağlayan kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduğunu bildirdi. kararnamenin her an imzalanabileceğini aktaran Öztürk, TMO'nun fındık alım süresinin uzatılmasının fiyatın aşağı düşmesini de engelleyeceğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulan uzatma kararnamesinde yalnızca alım tarihinin 30 Nisan'a öteleneceği belirtilirken fındık fiyatı ise sabit tutuldu.
TMO tarafından alım kampanyasının başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin ton dolayında fındık alımı gerçekleştirildi. TMO, yüzde 50 randımanlı Giresun kalite fındığı 22,5 liradan alıyor.
AKP Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AA'ya yaptığı açıklamasında TMO fındık alım tarihi 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını sağlayan kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduğunu bildirdi. kararnamenin her an imzalanabileceğini aktaran Öztürk, TMO'nun fındık alım süresinin uzatılmasının fiyatın aşağı düşmesini de engelleyeceğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulan uzatma kararnamesinde yalnızca alım tarihinin 30 Nisan'a öteleneceği belirtilirken fındık fiyatı ise sabit tutuldu.
TMO tarafından alım kampanyasının başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin ton dolayında fındık alımı gerçekleştirildi. TMO, yüzde 50 randımanlı Giresun kalite fındığı 22,5 liradan alıyor.
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