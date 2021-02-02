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Fındık fiyatları için flaş talep: TMO alım fiyatını 25 TL yapmalı

Fındık fiyatları için FATBO Başkanı Ali Feyzi, tekelin oynadığı oyun karşısında TMO’nun acilen alım fiyatını 25 TL yapması gerektiğini söyledi.

GÜNDEM 02.02.2021, 21:18
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Fındık fiyatları için flaş talep: TMO alım fiyatını 25 TL yapmalı
Fındık fiyatının serbest piyasada 21 TL’ye düşmesini değerlendiren Fatsa Ticaret Borsası (FATBO) Başkanı Ali Feyzi, tekelin oynadığı oyun karşısında TMO’nun acilen alım fiyatını 25 TL olarak revize etmesi gerektiğini söyledi.
Ordu'da yerel olarak yayın yapan Ordu Olay gazetesine konuşan FATBO Başkanı Feyzi, TMO fiyatının da altına düşen fındık fiyatı ile ilgili olarak "Fiyatlar yükselirken dünyada döviz ile alınıp satılan pazar payında hakim olduğumuz üretimde hakim olduğumuz fiyatlarda hakim olmamız gereken bir ürüne maalesef yeterli samimiyeti gösteremiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 22 lira olarak çok güzel bir fiyat açıklamıştı ama devamında TMO tarafından alım tarihi uzatılırken fiyatın da revize edilerek yükseltilmesi gerekiyordu. Bu yapılmadığı zaman tekelleşen piyasa da 21 TL’leri görmek bizleri şaşırtmıyor. Maalesef her yılki, her zamanki oyunlar devam ediyor." dedi.
Oyunu kuran tekelleşmiş firma maalesef 2021 mahsulü üzerine ve üreticinin elindeki son malı da bedavaya almak istediğini ifade eden Feyzi, "Halkımı uyarmak istiyorum. Üreticimi uyarmak istiyorum. Elinde fındığı olmayan kesim bu ayda ürünün kıymetini bilmiyor. Bu oyun aynı zamanda önümüzdeki yılın ürünü ile ilgili. Oyunu kuran tekelleşmiş firma maalesef 2021 mahsulü üzerine ve üreticinin elindeki son malı da bedavaya almak istiyor. Dünyadaki tüm gıda fiyatları, tarım ürünlerinin fiyatları artarken maalesef fındığımızı bu konumda görmeye ben çok üzülüyorum. Fındığımızı bedava almaya çalışıyorlar. Birde üzerine para almaya çalışıyorlar. Bütün Karadeniz halkının birlik olup bu konuda sesini duyurması lazım." şeklinde konuştu.
Tarım Bakanlığının da fındık konusunda çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden FATBO Başkanı Ali Feyzi, "Çıkar gruplarına, Doğu ve Batı Karadeniz’in üzerine fütursuzca çöreklenmeye çalışanlara fırsat vermemek lazım. Tarım Bakanlığının konuyu derhal takibe alıp fındıkta kartel oluşturmaya çalışan firmalara karşı hamle yapması lazım. Konuyu uzatmadan TMO’nun alım fiyatını 25 liradan revize etmesi lazım. Fındık piyasasında serbest piyasanın şartları oluşmadığı için bu işler böyle oluyor. Çok satıcı az alıcı az alıcı aynı masa etrafında toplanıyor. İstediği gibi fiyatlar üzerinde spekülasyon yapıyor. Buna hükümetimizin bir an önce tarafsız kalmasın istiyorum." ifadelerini kullandı.
Üretici elindeki fındığının kıymetini bilmesini gerektiğini söyleyen FATBO Başkanı Feyzi, şunları kaydetti:
"Ben hiçbir zaman kimseye satmayın satın diye bir tavsiyede bulunmam. Herkesin aklı var, fikri var. Havaların mevsimin gidişatı ne olacağı belli değildi. Kış bahardan gün alırsa fındık fiyatının da ne olacağı belli olmaz. Havalar fındığın erken yeşermesine müsait bir mevsim yaşıyoruz. Bu mevsimler çok tehlikeli. Sadece fındık için değil diğer tarım ürünleri için de çok tehlikeli. Havalar çok tehlikeli gidiyor. Herkes malının kıymetini bilsin."
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