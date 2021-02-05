Fındık fiyatları düşmedi düşürüldü!

Giresun kalite fındığın kilogram fiyatının serbest piyasada 22,50 liraya kadar düştü. Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık fiyatlarının 22,50 liraya kadar düşmesinin kabul edilecek bir rakam olmadığını belirtti. Geçtiğimiz sezonlarda kalite ve aflatoksin bahaneleriyle ihracattaki düşüşün arkasına sığanlar bu sezon da korona virüs salgınının arkasına sığındığını belirten Karan, "Serbest piyasada fındık fiyatını 22,50 liraya kadar düşürmeyi başardı." dedi.



Fındık üreticisinin salgına rağmen tarımsal üretime katkı sunmaya devam ettiğini söylen Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, "Ülke ekonomisine fındık ihracatından elde edilen döviz girdisinin lokomotifi üreticidir ve bununla da gurur duyuyoruz. Ama ne hikmetse hep kaybeden ve en çok zarar gören üretici oluyor." açıklamasında bulundu.

"Giresun kalite fındığın kilogram fiyatının serbest piyasada 22,50 liraya kadar düşmesi, kabul edilecek bir rakam değildir." açıklamasında bulunan Karan şöyle konuştu:



"Sezon başında 27 liraya kadar yükselen fındık fiyatının bilinçli olarak düşürüldü. Miktar ve döviz bazında fındık ihracatının düşmesinin müsebbibi üretici değildir, olamaz da."

