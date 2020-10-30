Fındık fiyatları 30 liranın altında olmamalı! Vatandaşları uyardı

Fındık fiyatları ile ilgili Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Feyzi, dolar kurunun TL karşısında kırdığı rekora dikkat çekerek "Doların yükselişi karşısında fındık fiyatlarımız da buna bağlı olarak yükselişe geçmesi gerekirken mahsulümüze sahip çıkalım" dedi.



Fındık fiyatının 30 lira altında olmaması gerektiğini belirterek Ali Feyzi, fındık üreticisi ve fındığa yatırım yapmış esnafa seslendi. Feyzi, "Doların yükselişi karşısında 30 TL’nin altında olmaması gereken ürünümüze hep birlikte sahip çıkalım. Asla ihtiyaç haricinde ürünümüzü pazara indirmeyelim. İhraç ürünü olan fındığımızı türlü oyunlarla ucuza olmak isteyenlere karşı, gereken dersi verelim" diye konuştu.



Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatlarında son durum ne? İşte il il güncel fındık fiyatları... Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon gibi fındığın bol olduğu yerlerde güncel fındık fiyatları şöyle:



