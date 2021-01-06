Fındık fiyatları 23 liraya kadar düştü! Üretici kar bekliyor

Fındık fiyatları 2020 yılında 27 liraya kadar yükselirken sert bir düşüş ile 23 liraya kadar düştü. Fiyatlar yine bu seviyelerde devam ederken üreticiler TMO'dan alım yapmasını istemişti. TMO fındık alımının son gününde alımların uzatıldığını açıklamıştı. Ancak fındık üreticileri bu sefer mevsimden dertli. Karadeniz Bölgesi'nde son yılların en sıcak kışının geçirmesi ve fındık dikim alanlarına şuana kadar hiç kar yağmaması fındık üreticisini kaygılandırıyor.



Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, fındık olabilemesi için ağacın üşümesi gerektiğini belirterek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kaygılı günler geçirdiklerini söyledi.



Karadeniz Bölgesi'nin karsız bir kış mevsimi geçirdiğini ifade eden Şahin, "Bölgede Aralık ayından sonra Ocak ayının ilk haftasında da kar yağışının etkili olmadığını havaların böyle gitmesi durumunda ağaçlar erken açacak. Bu durum şubat ve mart ayında yağacak bir kar zirai don olması anlamına gelir." dedi.

Fındık üreticisinin sıcaklığın mevsim normallerine dönmesini ve kar yağışının bir an önce gerçekleşmesini beklediğini belirten Şahin, "Fındık iklime çok bağlı bir üründür. Don oldu mu yanar, aşırı sıcak oldu mu gene yanar olmaz. İklim değişiyor. Bu mevsimde fındığın en çok ihtiyacı olan kar yağışıdır ama sanki bahar mevsimi yaşanıyor. Bu da fındık üreticilerini tedirgin ediyor. Fındıktan iyi ve verimli bir ürün için üşümesi şart. Ama Karadeniz'de özellikle de Ordu-Giresun-Trabzon bölgesinde bu sene kış kurak geçiyor. Kar yok ama biz kar yağmasını bekliyoruz" dedi.



2021 yılının ilk fındık fiyatı belli oldu. Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajında 2021 yılına fındığın 23,50 liradan başladığını belirtti.

Bölük, 27 liraya kadar çıkan fındık fiyatının yeni yılda da 23,50 liradan başladığını kaydederek, çiftçilerin bu sezon ürünlerine sahip çıktığını, pazara ihtiyaçları ölçüsünde fındık indirdiğini kaydetti.



Fındık fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı fındık üreticileri tarafından araştırılıyor. İşte Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon gibi fındığın bol olduğu yerlerde güncel fındık fiyatları...



