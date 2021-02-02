Fındık fiyatının 21 TL olmasına tepki!

Döviz fiyatlarının yükselmesine karşılık en önemli ihraç malı olan fındığın fiyatının düşmesi üzerine Ordu’da Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy'un başlattığı "Ucuza satacağımıza kırar, kavurur yeriz" tepkisel protestosu her geçen gün Türkiye geneline yayılıyor.

Ordu'da yerel olarak yayın yapan Ordu Olay gazetesinde yer alan habere göre "Bu bir kampanya değil başkaldırıdır, üreticinin fındığının, emeğinin ucuza satılmasına göz yumanlara ve bedava almak isteyenlere isyandır." diyen Ziraat Mühendisi Şensoy, "Bedava fiyata elin oğluna satacağımıza oturur kırar, kavurur yeriz. Döviz artarken Türkiye'nin en önemli ihraç malının fiyatı nasıl düşürülür. Yıllardır buna seyirci kalan yetkililere isyandır bu. Bedava satmaktansa kırıp eşimizle dostumuzla yeriz." ifadelerini kullandı.

"HANS YİYECEĞİNE HASAN YESİN"

Üreticilere düşük fiyata fındık satmama çağrısında bulunan Şensoy, "Fındık, faydalı ve sağlıklı bir ürün. Çikolatanın olmazsa olmazı olan bir ürünün fiyatı 21 liraya kadar düşüyorsa, burada art niyet vardır, üreticiyi yok sayma vardır. 21 liraya fındık satacağıma yiyorum. Bu benim verdiğim bir tepkidir. Bu tepki farkındalığı sağladı ve üreticilerimiz de fındıklarını yemeye başladı. Şimdi üreticimiz de bu fiyatlara fındık satmak yerine yemeyi tercih ediyor. 21 liraya elin oğluna fındık yedireceğime, kavurur kavurur yerim. Bu fiyatlar üreticiyi aşağılamaktan başka bir şey değildir. Fındığı Hans yiyeceğine, Hasan kardeşim yesin. Sonuçta 12 ay boyunca emek veriyor." diye konuştu.



Fındık fiyatlarını kasıtlı olarak düşürmeye devam ettiklerini ancak amaçlarına ulaşamayacaklarını aktaran Şensoy, sözlerini şöyle tamamladı:



"Temmuz ayında 1 kilo fındığın maliyetini 19 lira olarak açıklamıştım. Yüzde 25 refah payıyla birlikte üreticinin 23.75 TL'ye satması gerekiyordu. Ancak Temmuz ayının üzerinden 6 ay geçti. Gübre fiyatları artı. Maliyetler yükseldi. Şuan üretici fındığını 30 liraya satabilmeli ki para kazansın. 21 lira ile üretici maliyeti de karşılayamıyor. Üretici ile dalga geçmekten başka bir şey değildir. Maliyetine de satılamayan fındığı satmak yerine yemek daha mantıklı. Çikolata için eninde sonunda fındığa ihtiyaçları olacak. Bakalım o zaman da 21 lira diyebilecekler mi? Bu fiyat artacak. Artana kadar da fındığı yiyerek tepkimizi ortaya koyuyoruz."

