Fındık 24.5 liradan işlem görüyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın serbest piyasada 24.5 liradan işlem gördüğünü söyledi.
GÜNDEM 04.10.2020, 12:21
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TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada fındık fiyatlarının artmaya devam ettiğini belirtti.
Sezona 21 liradan başlayan fındık fiyatının aradan geçen yaklaşık 45 günde sürekli artış gösterdiğine dikkati çeken Soydan, bugün itibarıyla 50 randımanlı fındığın tüccarlar tarafından 24,5 liradan satın alındığını ifade etti.
Soydan, 50 randımanın üzerindeki fındıkların kilogram fiyatının 25 lirayı geçtiğine dikkati çekerek, artan fiyatların üreticiler tarafından da memnuniyetle karşılandığını kaydetti.
Bu sezon üreticilerin ürünlerini pazara indirme konusunda aceleci olmadığını dile getiren Soydan, üreticilerin fındığını emanete bırakmayıp kendi deposunda bekletmeyi tercih ettiğini söyledi.
Soydan, fındık üreticisinin TZOB'la birlikte hareket ettiğini belirterek, "Elinde fındığı olan üreticimiz en iyi fiyattan ürününü satabilmek için bekliyor ve piyasayı takip ediyor." dedi.
Sezona 21 liradan başlayan fındık fiyatının aradan geçen yaklaşık 45 günde sürekli artış gösterdiğine dikkati çeken Soydan, bugün itibarıyla 50 randımanlı fındığın tüccarlar tarafından 24,5 liradan satın alındığını ifade etti.
Soydan, 50 randımanın üzerindeki fındıkların kilogram fiyatının 25 lirayı geçtiğine dikkati çekerek, artan fiyatların üreticiler tarafından da memnuniyetle karşılandığını kaydetti.
Bu sezon üreticilerin ürünlerini pazara indirme konusunda aceleci olmadığını dile getiren Soydan, üreticilerin fındığını emanete bırakmayıp kendi deposunda bekletmeyi tercih ettiğini söyledi.
Soydan, fındık üreticisinin TZOB'la birlikte hareket ettiğini belirterek, "Elinde fındığı olan üreticimiz en iyi fiyattan ürününü satabilmek için bekliyor ve piyasayı takip ediyor." dedi.
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