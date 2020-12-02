Filyasyon ekibine saldırı
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibine saldırı yapıldığını duyurdu.
GÜNDEM 02.12.2020, 03:02
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Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, 30 Kasım'da Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli sağlık personellerinin, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) hastasına ilaçlarını götürdüğü esnada hasta yakını tarafından fiziksel saldırı girişimine ve sözlü saldırısına maruz kaldını açıkladı.
Kurumun sosyal medya hesabından açıklama yapan Pehlevan, şunları kaydetti:
"Olayla ilgili beyaz kod verilmiş ve adli işlem başlatılmıştır. Pandeminin başından itibaren bireyleri ve toplum sağlığını korumak için her türlü riski göze alarak cansiparane çalışan sağlık personellerimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Öte yandan filyasyon ekibinde görevli sağlık personellerine saldıran hasta yakını hakkında adli işlem başlatıldı.
Kurumun sosyal medya hesabından açıklama yapan Pehlevan, şunları kaydetti:
"Olayla ilgili beyaz kod verilmiş ve adli işlem başlatılmıştır. Pandeminin başından itibaren bireyleri ve toplum sağlığını korumak için her türlü riski göze alarak cansiparane çalışan sağlık personellerimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Öte yandan filyasyon ekibinde görevli sağlık personellerine saldıran hasta yakını hakkında adli işlem başlatıldı.
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