Filistinli gruplar Şam'da bir araya geldi

Fetih Hareketi ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü sona erdirmek için Suriye'nin başkenti Şam'da toplantı düzenledi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığına göre, Ramallah’tan gelen Fetih Hareketi heyeti ile FHKC heyeti, Şam’da yaptıkları toplantı sonrası gece geç saatlerde toplantıya ilişkin ortak açıklama yaptılar.

FHKC tarafından yapılan açıklamada, Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğü sona erdirme ve ulusal birliği tesis etmenin yanı sıra ABD'nin Ortadoğu Barış Planı “Yüzyılın Anlaşması” ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmaları hususlarında istişare etmek için Fetih heyeti ile toplantı yapıldığı belirtildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, Filistin’deki siyasi sistem içinde birliğin tesis edilmesi ve kapsamlı bir ortak halk direnişi oluşturulması konularının ele alındığı ifade edildi.

Filistinli grupların genel sekreterleri, 3 Eylül Perşembe gece geç saatlerde, Filistin iç siyasetindeki bölünmeyi sonlandıracak bir vizyon ortaya koymak üzere bir komite oluşturulmasına karar vermişti.

Filistin'de yapılan 2006 seçimlerinde galibiyet elde eden Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana İsrail ablukasındaki Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

