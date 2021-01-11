Filistin'den Mescid-i Aksa çağrısı! İsrail'i durdurun...

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İşgal rejimi İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresinde yaptığı kazıları durdurması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bölgeyi Yahudileştirme çabalarının bir parçası olan Mescid-i Aksa ve çevresinde yaptığı kazıları şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Siyonist İsrail 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Mescid-i Aksa'nın el-Burak (Ağlama) Meydanı ve Meğaribe Kapısı yakınlarında kazı yapıyor.

UNESCO olmak üzere BM kararlarının ihlali olduğu belirtilen açıklamada, İsrail kazılarının bir "başkaldırı" olduğunu kaydetti.

Filistin Vakıflar İdaresi'nden dün yapılan açıklamada, kazılardan büyük endişe duyulduğu belirtilirken Mescid-i Aksa'nın batı duvarında yer alan Meğaribe Kapısı ve el-Burak Meydanı'nın İsrail'in Yahudileştirme çalışmalarına maruz kaldığı aktarıldı

İsrail'in uluslararası hukuka bağlı kalması ve Mescid-i Aksa'ya bağlı Burak Meydanı'ndaki kazı çalışmalarına derhal son vermesi istenen çağrıda Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, İsrail'in Kudüs'te kadim beldenin kimliğine dokunmayı durdurması ve doğallığında bir değişime gitmemesi çağrısında bulundu.

Siyonistler 1967'den bu yana Burak (Ağlama) Duvarı'nı işgal ediyor.

Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı İslami Vakıflar İdaresi ise Batı Duvarı olarak da adlandırılan ve Burak Meydanı'nı da içine alan mekanı İslami vakıf alanı olarak kabul ediyor.

