Filistin’den kovuldu Başbakan olarak dönmek istiyor

Filistin davasına yakışmayan faaliyetleri ile Filistin’den kovulan ve ardından Birleşik Arap Emirliği’nde gizli saklı işlerini sürdüren Dahlan için ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, “Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Dahlan’ın BAE’deki casusluk faaliyetlerinden başbakan olma arzusuna kadar birçok konuyu Filistinli araştırmacı Mamoun Abu Jarad ile konuştuk.

Filistin mücadelesine ters düşen faaliyetlerinin ardından Filistin’den kovulan Muhammed Dahlan, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın “Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullanmasının ardından yeniden gündeme geldi. İsrail’in yeni dostu Birleşik Arap Emirliği’nde yaşayan ve buradan karanlık işler yapmayı sürdüren Dahlan’ın, ABD tarafından desteklenmesi akıllara “Amerikan destekli darbe” söylemini getirdi. Filistinli araştırmacı Mamoun Abu Jarad, Millî Gazete muhabiri Furkan Erten’in sorularını yanıtlayarak Dahlan’ın hayatını ve faaliyetlerini anlattı.



Dahlan, Gazze’den çıkarıldıktan sonra neler oldu?

Dahlan 2007 yılında Gazze’den çıktı ve Batı Şeria’ya gitti. 2009 yılında Fetih’in 6. genel kongresi vardı. Dahlan, yeni bir başlangıç için hazırlanmaya başladı. Adamlarını yeniden etrafına topladı. Mahmud Abbas’ın karşısında olmak istiyordu. Kongrede Dahlan yüksek bir oyla kazandı. Fetih içerisinde güçlendi, adamları Fetih hareketinin içerisine yerleşti. Mahmud Abbas, 2011’de karşı bir adım attı. Dahlan’ı yolsuzluk dosyaları ile Fetih’ten kovdu. Dahlan da bu olaydan sonra Birleşik Arap Emirliği’ne gitti.



Sayın Jarad, Muhammed Dahlan kimdir, faaliyetlerine nasıl başladı?

Dahlan’ın başlangıcı Gazze’dir. Gazze İslam Üniversitesi’nde okuduğu günlerde Birinci İntifada başladı. Dahlan ve arkadaşları Fetih’in gençlik kollarına liderlik yaptı. Sonra İsrail, Dahlan’ı esir aldı. Hapisten çıktıktan sonra Tunus’a gitti. O zaman Filistin Kurtuluş Örgütü ağırlıklı olarak Tunus’taydı. Orada Yaser Arafat ve Fetih’in liderleri ile tanıştı. Yavaş yavaş büyümeye, nüfuzunu artırmaya başladı. Oslo Anlaşması’ndan sonra Filistin’e geri döndü. Gazze’de önleyici güvenlik teşkilatının başına geçti. Gazze içerisindeki birkaç teşkilat daha vardı ve bu teşkilatlar kendi arasında da çatışma halindeydi. Dahlan, o dönem en güçlü teşkilatın lideriydi. İkinci İntifada başladığı zaman Dahlan diğer devletlerle işbirliği yaptı ve Yaser Arafat’ın karşısında durdu. 2006 yılında da bir sürpriz oldu ve Hamas, seçimleri kazandı. Dahlan bundan çok rahatsız oldu ve bir strateji oluşturdu. Bu da Hamas’ı yönetimden silahla uzaklaştırmaktı. Bu yüzden Gazze’de iç savaş başladı. Bunun sonucunda Hamas kazandı ve Dahlan, Gazze’den çıkarıldı.



ABD’den de Dahlan’ın Filistin hükümetinin başına geçme isteğine destek geldi. Dahlan, Filistin başbakanı olabilir mi?

BAE, Mısır’daki darbeci Sisi ve Suudi Arabistan, Dahlan’ı destekliyor. Fakat bu destekte özellikle BAE, onun başbakan olmasını istiyor. Diğer ülkeler Dahlan kozuyla Mahmud Abbas’ı baskılamak istiyor. ABD’nin açıklama yapmasının sebebi Mahmud Abbas’ın onların istediklerini reddetmesidir. Dahlan’ın başbakan olması çok zor. Bunun en büyük sebebi Batı Şeria’da Dahlan çok zayıf. Gazze’de ciddi bir destek var ama Gazze de Hamas’ın kontrolünde. Bu yüzden Dahlan’ın yönetime geçmesi çok zor.



Burası oldukça kritik bir nokta... Dahlan, Birleşik Arap Emirliği’nde neler yaptı?

Dahlan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde güvenlik hizmeti verdi. Dahlan, Gazze’de güvenlik teşkilatı başkanı olduğu dönemden güçlü bir ilişki ağı vardı. İsrail askerleriyle, bölgedeki istihbaratlarla bağlantıları kuvvetliydi. Buraya bir not da düşeyim. İsrail’de askerler emekli oldukları zaman güvenlik şirketi kurup casusluk gibi faaliyetlere devam ederler. Dahlan, bu şirketlerle BAE arasında köprü görevi gördü. BAE, İsrail güvenlik şirketlerinden alacağı casusluk faaliyetlerinin hepsine Dahlan aracılığı ile sahip oldu. Yemen’den Libya’ya, Sudan’a kadar birçok ülkedeki casuslar Dahlan aracılığı ile BAE’ye çalıştı. Fakat Dahlan’ın amacı güvenlikçi olmak değil, siyasetçi olmaktır. Bütün hırsı Filistin başbakanı olmak içindir.

