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Filistin’de 14 yıl sonra seçim

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs 2021’de milletvekili ve 31 Temmuz 2021’de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

GÜNDEM 17.01.2021, 04:31
Filistin’de 14 yıl sonra seçim
Filistinli taraflar, alınan karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.
Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlık Sarayı’nda Filistin Merkez Seçim Komitesi’nin başkanı Hanna Nasır’ı kabul etti. Görüşmede Abbas, milletvekili seçimleri 22 Mayıs 2021 ve başkanlık seçimleri 31 Temmuz 2021’de düzenlenecek şekilde kendi el yazısıyla yazdığı kararnameyi Nasır’a teslim etti. Kararnamede, “İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında (Kudüs, Batı Şeria, Gazze Şeridi) seçim süreci, 3 aşamalı (seçimleri yönetmesi için Filistin Ulusal Konseyi’nin kurulması, milletvekili seçimleri ve başkanlık seçimleri) olacak şekilde Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) kuruluş ilkeleri gereği ve ulusal sözleşmelere uygun yapılacaktır” ifadeleri yer aldı. Geçen yılın sonlarında Filistin’de siyasi grupların uzlaşı arayışı kapsamında Hamas ile Fetih Hareketi arasında yakınlaşma sağlanmıştı. Filistinli grupların genel sekterleri ve temsilcileri 3 Eylül’de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ramallah ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ve 22 Eylül’de İstanbul’da toplantılar gerçekleştirmişti. Toplantılarda İsrail’e karşı direniş ve gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması yönünde atılan adımların sonucunda yaklaşık 14 yıldır yapılamayan seçimlerin icra edilmesi yönünde karşılıklı olumlu adımlar atılmaya başlanmıştı.

Hamas, Mahmud Abbas’ın milletvekili ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamasını memnuniyetle karşıladı. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi, milletvekili ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnamenin çıkarılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bu seçimlerin, liderlerini ve temsilcilerini seçme konusunda mutlak hakka sahip olan Filistin halkının çıkarlarını sağlayacak bir şekilde başarıyla sonuçlanmasının önemsendiği kaydedilen açıklamada, geçen aylarda bugüne ulaşmak amacıyla tüm engellerin üstesinden gelmek için çalışıldığı ifade edildi. Açıklamada, seçmenin kayıtsız şartsız, hiçbir baskıya maruz kalmadan kendi iradesini ortaya koyması için nezih ve özgür bir seçim ortamı hazırlanması gerektiği hatırlatıldı.  Ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü, hükümet, Ulusal Konsey ve siyasi gruplar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 14 yıl aradan sonra yapılacak milletvekili ve başkanlık seçimlerinin tarihini belirleyen kararnameyi imzalamasını memnuniyetle karşıladı.
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