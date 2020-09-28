Filistin ve Kudüs yalnızlaştırılıyor

Bilgili, “ İsrail’le normalleşen ülkeler, uğruna savaştıklarını söyledikleri Filistin’i ve Kudüs’ü kendi hâline bırakarak yalnızlaştırıyor” dedi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Siyonist İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında “İbrahim Antlaşması” (Abraham Accord) adıyla imzalanan normalleşme anlaşması, Ortadoğu’da oluşturulmak istenen yeni siyasi kimliğin tezahürü olması nedeniyle gündemdeki sıcaklığını koruyor. ABD ve İsrail şer ittifakının Filistin mücadelesini imha etmek için kurduğu sinsi tuzaklardan biri olan normalleşme sürecinin olası etkileri tartışılmaya devam ediyor. İLKE Vakfı Araştırmacısı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı M. Mustafa Bilgili, Siyonist İsrail ile Arap ülkeleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarının arka planını Millî Gazete’ye değerlendirdi.



Normalleşme adı altında gerçekleşen İsrail-BAE anlaşmasının, mahiyeti itibarıyla ekonomik çıkarları koruyan ve İran’a yönelik istihbarat iş birliği anlaşması olduğuna dikkat çeken M. Mustafa Bilgili “ Ekonomi noktasında her iki taraf da arzuladığını elde ediyor olsa da aynı şeyi askeri plan için söylemek pek mümkün değil. Birleşik Arap Emirlikleri her ne kadar bu antlaşma ile askeri kuvvetini artırmayı hedefliyor olsa da umduğunu bulamayacağa benziyor. Zira İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’nin BAE’ye F-35 satışı için Tel Aviv’in onay vereceğine yönelik haberleri yalanladı. İmzalanan antlaşmada F-35 ve diğer gelişmiş silahların BAE’ye satışına dair vetonun kaldırılması maddesinin olmadığını belirtti. Antlaşma imzalandıktan sonra ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin “Kongre İsrail’in Ortadoğu’da askeri üstünlüğünü koruyabileceğinden emin olmak istiyor” ifadesi, BAE’nin arzuladığı askeri gücü elde edemeyeceğini gösterir nitelikte. Dolayısıyla BAE, tehdit olarak gördüğü İran’a karşı ilerleyen süreçte İsrail’e daha çok bağımlı hale geleceğe benziyor” dedi.



İsrail ile BAE arasında imzalanan İbrahim Antlaşması sonrası merak edilen bir diğer konu ise İsrail ile normalleşme faaliyetlerine diğer Arap devletlerinin katılıp katılmayacağı yönünde idi. Bilgili “11 Eylül 2020 tarihinde Beyaz Saray’da düzenlenen bir toplantı ile Bahreyn’in de İsrail ile ilişkilerini tamamen normalleştirmek için antlaşma imzaladığı duyuruldu. Antlaşma sonrasında Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah el Halifa, yaptığı açıklamada, “İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi, İran’dan gelen tehditlerin arttığı bir dönemde ABD ile stratejik ilişkilerimizin gelişmesine de katkı sağlayacak” ifadelerine yer verdi. Buradan hareketle söylenebilir ki Arap devletleri dış politika stratejilerini güvenlikleştirme üzerine kurarak öncesinde tarihi düşman ilan ettikleri İsrail devleti ile yakınlaşmayı hedefliyorlar. Dış politikada gösterecekleri bu sert taraf değişimini ise İran tehdidi söylemi ile meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Peki, bu taraf değişiminde kaybeden taraf olan Filistinliler için hangi söylemi kullanıyorlar?” diye konuştu.



M. Mustafa Bilgili son olarak, “Bu minvalde İsrail-BAE arasında gerçekleştirilen 13 Ağustos İbrahim Antlaşması ve 11 Eylül’de Bahreyn’in de katıldığı normalleşme antlaşması, Filistin’in yalnızlaştırıldığını ve İsrail’in ilhak harekete hukuki zemine dayandırılarak devam edeceğine işaret ediyor. Mısır, Suudi Arabistan ve Umman gibi devletlerde yükselen “İran Tehdidi” söylemi, bölgede bulunan diğer Arap devletlerinin de İsrail ile yürütülecek normalleşme faaliyetlerine katılım göstereceğine benziyor. Arap devletleri bu söylemden hareketle İsrail ile yakınlaşma faaliyetlerini meşruiyet zeminine oturtarak daha önceden uğruna savaştıklarını söyledikleri Filistin ve Kudüs’ü kaderine terk ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

