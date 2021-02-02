Filistin seçimlerinde Siyonist baskısı

En son 2006 yılında sandık başına gidilen Filistin’de 14 yılın ardından seçim yapılacak. 22 Mayıs 2021’de milletvekili ve 31 Temmuz 2021’de devlet başkanlığı seçimleri yapılacak olan Filistin’de seçim hazırlıkları sürerken, Siyonist İsrail’in de tehdit ve baskıları başladı. Batı Şeria’da Hamas mensuplarını gözaltına alan ve aileleriyle tehdit eden terörist İsrail, Kudüs’te seçimlerin gerçekleşmemesi için de çeşitli adımlar atıyor. Filistinli gazeteci Muhammed Abu Taqiya, Millî Gazete’ye konuşarak Siyonist baskısını değerlendirdi.



Muhammed Abu Taqiya, “14 sene önce yapılan seçimlerden sonra işgalci İsrail adeta tutuklama kampanyası başlatmıştı. Milletvekilleri, belediye başkanları Siyonist İsrail tarafından tutuklandı. Özellikle Batı Şeria’da göreve gelen isimlerle alakalı ciddi hapis cezaları oldu. Hatta Kudüs’teki milletvekillerine uzaklaştırılma kararı çıkartılmış ve tutuklanmalar yaşanmıştı. O günlerde tutuklanan yöneticilerden hâlâ hapishanede olanlar var. Hapishaneden çıksalar dahi uzaklaştırma kararından dolayı Kudüs’e gidemiyorlar. İsrail, şimdi geçmişte olanları hatırlatarak Filistin seçimleri ve yöneticileri üzerinde baskı kurmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.



Taqiya, “Filistin’de seçim kararı alınınca işgalci İsrail tarafından baskı yöntemleri ortaya çıkarıldı. İsrail tarafından Kudüs’te seçim yapılmayacağı söyleniyor. İşgal kuvvetleri tarafından çağrı yapılan ve gözaltına alınan isimler var. Bu isimler Batı Şeria’da yaşayan Hamas mensuplarıydı. İşgal kuvvetleri, Filistin davasında lider konumda olan bu isimlere, ‘Seçime katılmayacaksınız, katılırsanız hapis cezası alacaksınız’ dediler. Aileleri, çocukları ile tehdit ettiler. Bu ve farklı baskı yolları ile Filistinli yöneticileri baskı altına almak, Filistin’de seçim olmasını engellemek istiyorlar. Tehdit alan liderler de ‘Bu bir mücadeledir, mücadele etmenin de bedeli vardır’ diyerek Siyonist baskıya karşı duruyorlar” dedi.

