Filipinler'de 6.1 şiddetinde deprem!

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), yerel saatle sabah 06.37'de Mindanao genelinde 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleştiğini söyledi. Yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, bölgeye bağlı San Agustin kentinin 33 kilometre güneybatısında olduğu belirlendi.

Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu.

