Fıkra gibi olay! 5 katlı apartmanın altından sokak geçiyor

Samsun İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçiyor. Görenleri şaşkına çeviren apartman mahalle sakinler için büyük sevinç kaynağı. iHA'nın haberine göre belediyenin planladığı sokak üzerine yapılan iki bina yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılıyordu. Ancak binalardan biri 8 yıl önce yıkıldı ve diğer binanın da altı açılmış oldu. Sokağın açılmasıyla birlikte vatandaşlar binanın altını yol olarak kullanmaya başladı. Evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı bulan vatandaşlar verilen hizmet karşısında yetkililere teşekkür etti.



Yol geçen sokağın üstündeki ilk katta oturan apartman sakini, “Biz buradan memnun değiliz. Sokak tam benim evimin altından geçiyor. Çok soğuk oluyor. Doğal gaz ile ısınmaya çalışıyoruz. Doğal gaz faturası çok geliyor. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Buranın esintisi hiç durmuyor. Cereyan olduğu gibi evimde. En çok mağdur olan benim. Sokağın üstünde evi olan benim. Burayı kullananlar mutlu ama biz mutlu değiliz” dedi.



Sokağı olumlu bulan yan apartmandaki bina sahipleri ise, “Sokağın geçtiği yerde, apartmanın altında bir bina vardı. Orası yıkılınca sokak açılmış oldu. Burası, gerçekten de birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Her geçen özellikle durup bakıyor. Bu şekilde bir yol olması görenleri şaşırtıyor” diye konuştular.



Apartmanın altından sokak geçmesinin kendileri için yararlı olduğunu ifade eden mahalle sakini Nusret Akyol, “Yolun açılması bizim açımızdan iyi oldu. Hem yukarı hem de aşağıya kestirmeden gidebiliyoruz. Cadde olması mahalle sakinleri için iyi oldu. Yol açılmadan önce gideceğimiz mesafe uzuyordu. Evden camiye gidiyorum. Apartmanın altından sokak açılmadan önce binanın etrafını dolaşmak zorunda kalıyorduk. Artık direkt binanın altından camiye gidebiliyoruz. Böyle bir sokak daha önce görmedim. Burada yaşadığımız için varlığını biliyoruz. Misafirlerimiz de ilk kez gördüğünde şaşırıyorlar. Apartmanın altından yol açılığını gören vatandaşlar da onlar için iyi olduğunu ve dolaşmak zorunda kalmadıklarını söylüyorlar” şeklinde konuştu.Sokağı kestirme olarak kullanan bazı vatandaşlar ise apartmanın altından geçen sokağın işlev açısından çok yararlı olduğunu belirttiler.

