FIFA sıralaması açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Kasım ayı FIFA dünya sıralaması açıklandı.

Rusya'yı 3-2 mağlup eden ve Macaristan'a 2-0 yenilen A Millierimiz 1487 puanla bir basamak yukarı çıkdı.

Liderlik koltuğunda ise yine Belçika' vardı. Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti.

Meksika ve İtalya, uzun bir aranın ardından ilk 10'a girdi.

En büyük çıkışı, Ekvator Ginesi kaydetti.

Ekvator 10 basamak yükselerek 134'üncülüğe yerleşti.

FIFA'nın bir sonraki dünya sıralaması, 10 Aralık 2020'de açıklanacak.

Belçika: 1780Fransa: 1755Brezilya: 1743İngiltere: 1670Portekiz: 1662İspanya: 1645Arjantin: 1642Uruguay: 1639Meksika: 1632İtalya: 1625

