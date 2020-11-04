FIFA kararını verdi! Beşiktaş'a tazminat şoku!
FIFA karını açıkladı. Beşiktaş Victor Ruiz’e 2.5 milyon euro tazminat ödeyecek.
GÜNDEM 04.11.2020, 20:52
FIFA, Beşiktaş ve Victor Ruiz arasındaki fesih davasında kararı verdi. Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshederek kulüpten ayrılan oyuncu için Beşiktaş kulübünün 2.5 milyon euro tazminat ödemesine hükmetti.
Öte yandan Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkan bu karara itiraz hakkı bulunuyor.
Öte yandan Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkan bu karara itiraz hakkı bulunuyor.
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