Fiat Doblo yayınladığı güncel fiyat listesiyle kullanıcılarını üzdü
Fiat Doblo fiyatlarıyla bu kez sevenlerini üzecek. 2021 yılıyla birlikte Fiat Doblo, zam alan otomobiller arasında yerini aldı. İsterseniz 2020 Fiat Doblo güncel liste fiyatlarına birlikte göz atalım.
GÜNDEM 31.01.2021, 20:52
Fiat Doblo fiyat listesinde son durumu bu haberde bulabilirsiniz. Kimi otomobil markaları yeni yılla birlikte fiyatlarında az da olsa düşüşe gitti. Farklı markaların modellerinde bazı indirimler göze çarpsa da kimi markalarda yukarı yönlü fiyat seyri görüldü. Fiat Doblo da zam gören otomobiller listesine girdi. Donanım seviyesindeki farklılıklar zam oranlarını etkiledi.
Öyle ki 2020 Fiat Doblo, baz donanım paketi ile tam 5.000 TL'lik bir zam ile karşımıza çıkıyor. İşte farklı versiyon seçeneklerinin yer aldığı, 2020 Fiat Doblo güncel fiyat listesi;
Doblo Panorama
1.6 M.Jet 120 HP Easy Manuel Dizel
Fiyat: 202.100 TL Doblo Panorama
1.6 M.Jet 120 HP Lounge Manuel Dizel
Fiyat: 211.100 TL
Doblo Panorama
1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu) Lounge Manuel Dizel
Fiyat: 216.100 TL
Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Manuel Dizel
Fiyat: 139.900 TL Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Plus Manuel Dizel
Fiyat: 145.900 TL Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Maxi Manuel Dizel
Fiyat: 143.900 TL
Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi Manuel Dizel
Fiyat: 152.900 TL Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Maxi Plus Manuel Dizel
Fiyat: 149.900 TL Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi Plus Manuel Dizel
Fiyat: 158.900 TL Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi XL Manuel Dizel
Fiyat: 154.900 TL
Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi XL Plus Manuel Dizel
Fiyat: 160.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Easy Manuel Dizel
Fiyat: 149.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 105 HP E6D Easy Manuel Dizel
Fiyat: 160.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 156.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 105 HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 167.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Urban Manuel Dizel
Fiyat: 161.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 120HP E6D Urban Manuel Dizel
Fiyat: 172.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Premio Plus Manuel Dizel
Fiyat: 163.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 120HP E6D Premio Plus Manuel Dizel
Fiyat: 174.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Easy Manuel Dizel
Fiyat: 153.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 160.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 105HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 171.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 120HP E6D Premio Plus Manuel Dizel
Fiyat: 178.900 TL
Öyle ki 2020 Fiat Doblo, baz donanım paketi ile tam 5.000 TL'lik bir zam ile karşımıza çıkıyor. İşte farklı versiyon seçeneklerinin yer aldığı, 2020 Fiat Doblo güncel fiyat listesi;
Doblo Panorama
1.6 M.Jet 120 HP Easy Manuel Dizel
Fiyat: 202.100 TL Doblo Panorama
1.6 M.Jet 120 HP Lounge Manuel Dizel
Fiyat: 211.100 TL
Doblo Panorama
1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu) Lounge Manuel Dizel
Fiyat: 216.100 TL
Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Manuel Dizel
Fiyat: 139.900 TL Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Plus Manuel Dizel
Fiyat: 145.900 TL Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Maxi Manuel Dizel
Fiyat: 143.900 TL
Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi Manuel Dizel
Fiyat: 152.900 TL Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Maxi Plus Manuel Dizel
Fiyat: 149.900 TL Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi Plus Manuel Dizel
Fiyat: 158.900 TL Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi XL Manuel Dizel
Fiyat: 154.900 TL
Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi XL Plus Manuel Dizel
Fiyat: 160.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Easy Manuel Dizel
Fiyat: 149.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 105 HP E6D Easy Manuel Dizel
Fiyat: 160.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 156.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 105 HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 167.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Urban Manuel Dizel
Fiyat: 161.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 120HP E6D Urban Manuel Dizel
Fiyat: 172.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Premio Plus Manuel Dizel
Fiyat: 163.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 120HP E6D Premio Plus Manuel Dizel
Fiyat: 174.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Easy Manuel Dizel
Fiyat: 153.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 160.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 105HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 171.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 120HP E6D Premio Plus Manuel Dizel
Fiyat: 178.900 TL
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|21
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|21
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Bursaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Leicester City
|21
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Real Madrid
|20
|40
|3. Sevilla
|20
|39
|4. Barcelona
|19
|37
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Getafe
|20
|24
|12. Celta de Vigo
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü