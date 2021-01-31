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Fiat Doblo yayınladığı güncel fiyat listesiyle kullanıcılarını üzdü

Fiat Doblo fiyatlarıyla bu kez sevenlerini üzecek. 2021 yılıyla birlikte Fiat Doblo, zam alan otomobiller arasında yerini aldı. İsterseniz 2020 Fiat Doblo güncel liste fiyatlarına birlikte göz atalım.

GÜNDEM 31.01.2021, 20:52
Fiat Doblo yayınladığı güncel fiyat listesiyle kullanıcılarını üzdü
Fiat Doblo fiyat listesinde son durumu bu haberde bulabilirsiniz.   Kimi otomobil markaları yeni yılla birlikte fiyatlarında az da olsa düşüşe gitti.   Farklı markaların modellerinde bazı indirimler göze çarpsa da kimi markalarda yukarı yönlü fiyat seyri görüldü.   Fiat Doblo da zam gören otomobiller listesine girdi. Donanım seviyesindeki farklılıklar zam oranlarını etkiledi.  
Öyle ki 2020 Fiat Doblo, baz donanım paketi ile tam 5.000 TL'lik bir zam ile karşımıza çıkıyor.  İşte farklı versiyon seçeneklerinin yer aldığı, 2020 Fiat Doblo güncel fiyat listesi;  
Doblo Panorama
1.6 M.Jet 120 HP Easy Manuel Dizel
Fiyat: 202.100 TL   Doblo Panorama
1.6 M.Jet 120 HP Lounge Manuel Dizel
Fiyat: 211.100 TL  
Doblo Panorama
1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu) Lounge Manuel Dizel
Fiyat: 216.100 TL  
Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Manuel Dizel
Fiyat: 139.900 TL   Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Standart Plus Manuel Dizel
Fiyat: 145.900 TL   Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Maxi Manuel Dizel
Fiyat: 143.900 TL  
Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi Manuel Dizel
Fiyat: 152.900 TL   Doblo Cargo
1.3 M.Jet 95HP E6D Maxi Plus Manuel Dizel
Fiyat: 149.900 TL   Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi Plus Manuel Dizel
Fiyat: 158.900 TL   Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi XL Manuel Dizel
Fiyat: 154.900 TL  
Doblo Cargo
1.6 M.Jet 120HP E6D Maxi XL Plus Manuel Dizel
Fiyat: 160.900 TL  
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Easy Manuel Dizel
Fiyat: 149.900 TL  
Doblo Combi
1.6 M.Jet 105 HP E6D Easy Manuel Dizel
Fiyat: 160.900 TL  
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 156.900 TL
Doblo Combi
1.6 M.Jet 105 HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 167.900 TL  
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Urban Manuel Dizel
Fiyat: 161.900 TL 
Doblo Combi
1.6 M.Jet 120HP E6D Urban Manuel Dizel
Fiyat: 172.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Premio Plus Manuel Dizel
Fiyat: 163.900 TL  
Doblo Combi
1.6 M.Jet 120HP E6D Premio Plus Manuel Dizel
Fiyat: 174.900 TL  
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Easy Manuel Dizel
Fiyat: 153.900 TL
Doblo Combi
1.3 M.Jet 95HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 160.900 TL  
Doblo Combi
1.6 M.Jet 105HP E6D Safeline Manuel Dizel
Fiyat: 171.900 TL  
Doblo Combi
1.6 M.Jet 120HP E6D Premio Plus Manuel Dizel
Fiyat: 178.900 TL
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