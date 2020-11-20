FIA'dan İstanbul Park için önemli karar!
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı" dedi.
GÜNDEM 20.11.2020, 10:38
Intercity İstanbul Park’ta 13-14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük motor sporları etkinliği Formula 1TM yarışının ardından Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yaşanan tüm süreçlere ilişkin detayların paylaşıldığı bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Vural Ak, "9 yıl aranın ardından çok kısa bir sürede hazırlıklarını tamamladığımız bu organizasyondan ülke olarak alnımızın akı ile çıktık. 2020 yılında dünyada en çok insana ulaşan ve etkileşim alan organizasyona imza attık. FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı." dedi.
Vural Ak, "9 yıl aranın ardından çok kısa bir sürede hazırlıklarını tamamladığımız bu organizasyondan ülke olarak alnımızın akı ile çıktık. 2020 yılında dünyada en çok insana ulaşan ve etkileşim alan organizasyona imza attık. FIA, pistimizin en iyi pistlere verilen Grade 1 lisansını 3 yıllığına onayladı." dedi.
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