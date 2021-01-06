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Feyyaz Uçar'dan flaş itiraf: "Sergen Yalçın futbolu böyle öğrendi"
Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın Rizespor'u 6-0 yendiği maç sonrası Sergen Yalçın ile ilgili flaş itirafta bulundu.
GÜNDEM 06.01.2021, 22:03
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Maç sonrası A Spor'da değerlendirmelerde bulunan Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın'ın oynattığı hücum futboluna övgüler yağdırırken, efsane futbol adamı Serpil Hamdi Tüzün'ü hatırlattı.
Feyyaz Uçar şöyle konuştu:
"Sergen futbolu Serpil Hamdi Tüzün'den öğrendi. Serpil Hamdi Hoca Sergen'e pas vermeyi yasaklamıştı. "Ya son pas, ya son vuruş senden gelecek, pas vermeyeceksin, topu alır almaz kaleye gideceksin, kaybetsen de önemli değil." dedi. Sergen futbolu böyle öğrendi. Beşiktaş takımı da böyle futbol oynuyor. Sergen'den hiçbir zaman Abdullah Avcı gibi, Erol Bulut gibi "topa şu kadar sahip olduk, şu kadar pas yaptık, şu kadar top kazandık" laflarını duyamazsınız."
Feyyaz Uçar şöyle konuştu:
"Sergen futbolu Serpil Hamdi Tüzün'den öğrendi. Serpil Hamdi Hoca Sergen'e pas vermeyi yasaklamıştı. "Ya son pas, ya son vuruş senden gelecek, pas vermeyeceksin, topu alır almaz kaleye gideceksin, kaybetsen de önemli değil." dedi. Sergen futbolu böyle öğrendi. Beşiktaş takımı da böyle futbol oynuyor. Sergen'den hiçbir zaman Abdullah Avcı gibi, Erol Bulut gibi "topa şu kadar sahip olduk, şu kadar pas yaptık, şu kadar top kazandık" laflarını duyamazsınız."
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