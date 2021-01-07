FETÖ'nün yazarı Erdoğan'dan özür diledi!

FETÖ'nün yayın organı kapatılan Zaman gazetesinde uzun yıllar yazı yazdıktan sonra 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında tutuklanan Ahmet Turan Alkan, kendi internet sitesinden dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

2016 yılında gözaltına alınarak yapılan yargılamalar sonrasında 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Alkan, kendi adını taşıyan internet sitesinde “Kaçınılmaz bir özeleştirinin satırbaşları” başlıklı bir yazı yayınladı.

Yaşadığı ve düştüğü durumu ‘saflık’ ve ‘enayilik’ olarak nitelendiren ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanı sıra okuyucularından özür dileyen Alkan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Vaktiyle bana hatırşinaslık ve nezaket gösteren insanlara vefa göstermeyi önemsiyordum. Bu vefa duygusunun, çok kritik bir eşikten sonra nasıl düpedüz “saflık” ve “enayilik” noktasına dönüştüğünü de öğrendim. Acı bir şeydi. (...) Ülkeyi ve toplumsal huzuru altüst eden fitne ficur fırıldakları esnasında gazete yöneticilerinin birer ikişer yurtdışına “tüymeleri” beni uyarmalıydı.

İtiraf ederim ki uyanamadım. Gazete sayfalarında gayet demokrat ve liberal görünenlerin meğer gizli ajandaları, kâğıt üzerindeki iş arkadaşlarımın meğer sahte yüzleri de varmış.

Yazarlık hayatımda bu iki benlik girdabına kapıldığım zamanlar, bu “şevkle” incittiğim insanlar, zedelediğim şahsiyetler oldu ki Reisicumhurumuz ve Sayın Devlet Bahçeli de var maalesef. Bunlar bir yazar için zihinde iyi tatlar bırakan şeyler değil; şimdi hatırladıkça hicap ediyor, kendilerinden helallik diliyorum. (...) Olup bitenlerin hemen ardında, kökü ve ucu Atlantik ötesine uzanan, mahiyeti belirsiz, gölgeli insanlardan müteşekkil yarı mistik, alçak ve yılan gibi dessas bir örgüt vardı.”

Yazısında Fethullah Gülen'e hakaretler yağdıran Alkan, şöyle devam etti:

“Kibirli, dünyaperest, çıkarcı, faydacı ve zalim bir şer şebekesi. (...) Meşru devlet ve hükümet uzuvlarına karşı riyakâr tuzak tertipleyip, Türkiye’yi bazı dış güçlerin hesabına yeniden dizayn ederken suçüstü yakalandılar. Atlantik ötesinden keramet umanlar kötü yanılıyor. O cerbezesine güvenen ağlak adamın ve avanesinin artık bu topraklarda geleceği yok.”

