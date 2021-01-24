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FETÖ'den ihraç edilen tetkik hakimi tutuklandı
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 tetkik hakiminden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
GÜNDEM 24.01.2021, 08:57
Ankara'da FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanması üzerinden gözaltına alınan 2 tetkik hakiminden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile iltisak ve irtibatları gerekçesiyle 22 Ocak 2021 tarihinde meslekten ihraç edilen tetkik hakimleri, F.A.E. ve C.E.'yi dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 3 kişinin hakkında beyanda bulunduğu ve teşhis ettiği F.A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yine hakkında beyan bulunan C.E. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile iltisak ve irtibatları gerekçesiyle 22 Ocak 2021 tarihinde meslekten ihraç edilen tetkik hakimleri, F.A.E. ve C.E.'yi dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 3 kişinin hakkında beyanda bulunduğu ve teşhis ettiği F.A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yine hakkında beyan bulunan C.E. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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