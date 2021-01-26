FETÖ'cü Emre Uslu baklayı ağzından çıkardı! Flaş 15 Temmuz itirafı

Firari FETÖ'cü eski emniyet amiri Emre Uslu, Türkiye'den Almanya'ya kaçan gazeteci Can Dündar’ın 15 Temmuz belgeseli ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Twitter’dan Can Dündar'ın "15 Temmuz Darbe Girişi" hakkındaki belgeselini eleştiren Emre Uslu, “Can Dündar’ın belgeselinin Cemaat içinde bu kadar çok yankılanmasının nedeni objektif bir hakikat arayışının karşılık bulmaması değil, inandıkları anlatı kendilerinden olmayan biri tarafından anlatılsın, haklılıkları ortaya çıksın tek kalemde bu süreç bitsin beklentisinden” dedi.



FETÖ’nün 15 Temmuz’da darbeye kalkıştığını paylaşımının satır aralarında dile getiren Emre Uslu, bir sonraki paylaşımında “Yani cemaatteki ‘bir şey olacak bu süreç bitecek’ beklentisinin yansıması. Aynı beklenti Cemaati darbe sürecine iten nedendi. Avazım çıktığı kadar bağırıyorum ama kimse duymuyor. Adım adım kurulan bu zulüm düzeni tek seferde bitmez. Bir mücadele bir süreç alır kolay bitmez” ifadelerini kullandı.



