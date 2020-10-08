FETÖ firarisi iki emniyet müdürü yakalandı
Ankara'da gaybubet evinde yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner tutuklandı.
GÜNDEM 08.10.2020, 23:38
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde FETÖ'nün gaybubet evi olarak bilinen mekanların birisinde firari eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner yakalandı.
Yakalanan iki eski emniyet müdürüAnkara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tutuklandı.
Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner, Etimesgut ilçesindeki hücre evinde yakalandı
Yakalanan iki eski emniyet müdürüAnkara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tutuklandı.
Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner, Etimesgut ilçesindeki hücre evinde yakalandı
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