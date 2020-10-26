'FETÖ borsası' davasında ilk karar

“FETÖ”den yargılananlara menfaat karşılığında yardım edilmesi sonucu oluşan “FETÖ Borsası”na ilişkin davada ilk karar çıktı.

Adana'da görülen “FETÖ borsası” davasında gizli tanıklık yaparak sanıklardan para isteyen bir kişiye 25 yıl hapis cezası verildi.

17-25 Aralık yolsuzluk süreci sonrasında iktidara yakın medyada “FETÖ’nün bölge imamıyım” diyerek boy gösteren Tamer Barış Terkeşli’ye hapis cezası verildi.

Tamer Barış Terkeşli, 2011 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda “tehdit, rüşvet, yolsuzluk ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir yıldan uzun süre tutuklu kalan Terkeşli, 17-25 Aralık sonrasında “itirafçı” olarak ortaya çıktı.

2016 yılında Adana’da siyaset ve iş kulislerinde Terkeşli’nin mevcut konumunu kullanarak para topladığı iddia edilmişti.

Terkeşli’nin “gizli tanıklık” yaparak mevcut konumunu kullandığı öne sürülüyordu.

Terkeşli, Adana’da kendisi hakkında haber yapan gazetecilerin yargılanmalarını sağlamıştı.

İftiralarda bulunan ve iş insanlarını tehdit eden Terkeşli hakkında daha sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada, Terkeşli ve arkadaşlarına hapis cezası verildi.

Tamer Barış Terkeşli hakkında müşteki Metin Ünal’a yönelik dolandırıcılık suçundan iki yıl hapis 40 bin TL para cezası, müşteki Bülent Doğan’a yönelik kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadi ile dolandırıcılık suçundan 18 yıl hapis 180 bin TL para cezası,

Müşteki Ali Kazım Başaran’a yönelik dolandırıcılık suçundan iki yıl hapis 53 bin 320 TL para cezası, müşteki Cüneyt Semirli’ye yönelik şantaj suçundan bir yıl 6 ay olmak üzere toplamda 25 yıl hapis cezası verildi.

Tamer Barış Terkeşli hakkında tutuklama kararı verilmemesi ise dikkat çekti.

