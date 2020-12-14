Ferrari CEO'su Louis Camilleri görevinden ayrıldı

İtalya merkezli lüks otomobil üreticisi Ferrari'nin başındaki isim olan Louis Camilleri, ani bir kararla görevinden istifa etti. Kişisel nedenlerden dolayı görevi bıraktığını açıklayan Camilleri, iki yıldır Ferrari'nin CEO'luk görevini üstleniyordu.

Camilleri'nin Ferrari'nin yanı sıra, Philip Morris International'daki yönetim kurulu başkanlığı görevinden de istifa ettiği açıklandı.

Eski Ferrari şefi Sergio Marchionne'nin ölümünün ardından 2018 yazında CEO koltuğuna oturan 65 yaşındaki Camillieri, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Bu nedenle emekli kararının, sağlık sorunları nedeniyle alındığı söyleniyor.

Görevden ayrılan CEO, yayınladığı açıklamada "Ferrari, hayatımın bir parçası oldu ve CEO olarak hizmet etmek büyük bir ayrıcalıktı. Şirketin 2018'den beri elde ettiği sayısız başarıdan gurur duyuyorum ve Ferrari'nin en iyi yıllarının henüz gelmediğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Louis Camilleri'nin ayrılığının ardından, Gianni Agnelli'nin torunu ve aynı zamanda Fiat Chrysler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı olan John Elkann, geçici olarak Ferrari'nin başına geçti.

